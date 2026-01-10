BolognaFiere: Assenza Israeliana e Tensioni Politiche al Salone del Libro

La rinomata Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, vetrina imprescindibile per l’editoria infantile a livello globale, si appresta ad aprire le sue porte, ma quest’anno un’assenza significativa getta un’ombra di controversia sul prestigioso evento.

L’Istituto israeliano per la letteratura ebraica, organismo pubblico incaricato di promuovere la produzione letteraria israeliana a livello internazionale, non sarà presente con uno stand ufficiale, suscitando un acceso dibattito sulle motivazioni che hanno portato a questa decisione.

La questione, lungi dall’essere una semplice rinuncia, si configura come un punto di frizione tra istituzioni israeliane e l’organizzazione della Fiera di Bologna, e si intreccia con le delicate dinamiche politiche e istituzionali che caratterizzano i rapporti tra l’Italia e Israele.

Secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Haaretz, l’Istituto avrebbe visto respinta la propria richiesta di partecipazione, una decisione interpretata come una diretta conseguenza di ragioni di natura politica.

Questa interpretazione solleva interrogativi sulla possibilità per gli enti culturali di operare liberamente, al di là delle tensioni geopolitiche che spesso influenzano le scelte istituzionali.

La controreplica di BolognaFiere, espressa attraverso l’amministratore delegato Antonio Bruzzone, presenta una narrazione differente.

L’organizzazione afferma di non aver ricevuto alcuna domanda formale di partecipazione da parte dell’Istituto.

Questa divergenza nelle versioni dei fatti amplifica il mistero e suggerisce la possibilità di un cortocircuito nella comunicazione tra le parti, o forse una strategia volta ad evitare dichiarazioni esplicite che possano alimentare ulteriormente il dibattito.

Il contesto politico locale, in Emilia-Romagna, gioca un ruolo cruciale in questa vicenda.

La Regione, insieme alla città di Bologna, ha formalmente interrotto le relazioni istituzionali con il governo israeliano e con gli enti da esso controllati.

Questa decisione, che riflette un sentimento di solidarietà e preoccupazione per la situazione in Medio Oriente, ha precedenti.

Analoghe polemiche erano già sorte in occasione del TTG di Rimini, il salone del turismo, dove un ente israeliano del settore era stato escluso in virtù della stessa decisione regionale.

La Regione, in quanto azionista di BolognaFiere e di Ieg, la società che gestisce la fiera di Rimini, esercita un’influenza significativa sulle decisioni di queste istituzioni.

L’esclusione dell’Istituto israeliano per la letteratura ebraica dalla Fiera di Bologna non si riduce quindi a un semplice episodio amministrativo; essa rappresenta un sintomo di una più ampia frattura nei rapporti tra Italia e Israele, e solleva interrogativi cruciali sulla libertà di espressione culturale, il ruolo delle istituzioni pubbliche e l’impatto delle decisioni politiche sul mondo dell’editoria e della promozione culturale.

Il caso mette in luce la complessità di bilanciare l’impegno per i diritti umani, la libertà di espressione e le relazioni diplomatiche in un contesto internazionale sempre più conflittuale.