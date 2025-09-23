Achille Polonara: domani il trapianto, una speranza per il basket.

L’attesa è quasi finita.

Domani, il cestista azzurro Achille Polonara, figura emblematica del basket italiano e volto noto per la sua precedente esperienza con la Virtus Bologna, intraprenderà un percorso cruciale nel reparto di ematologia dell’Ospedale Sant’Orsola.

L’operazione di trapianto di midollo osseo, essenziale per affrontare la leucemia diagnosticata, rappresenta una tappa fondamentale in una battaglia che ha visto l’intera comunità sportiva e i suoi numerosissimi fan stringersi attorno al giocatore.

La compatibilità del donatore, stimata al 90%, è un fattore determinante per il successo dell’intervento.

Il midollo osseo, dono prezioso e salvavita, ha compiuto un lungo viaggio dagli Stati Uniti, sottolineando la portata globale della ricerca e della collaborazione in campo medico.

Questo gesto, che trascende confini e culture, simboleggia la speranza e la resilienza umana.

Nel condividere un messaggio carico di emozione, Achille Polonara ha voluto ringraziare pubblicamente per il sostegno incondizionato ricevuto.

Il video, semplice ma profondamente toccante, rivela un animo combattivo e una determinazione incrollabile.

Il suo messaggio, diretto e spontaneo, esprime gratitudine e fiducia, anticipando un ritorno desiderato sui parquet.

“Ciao ragazzi, grazie per tutto l’amore e il supporto che mi avete dimostrato.

Sono pronto per il trapianto e non vedo l’ora di tornare in campo.

” Parole che accendono una scintilla di ottimismo nel cuore dei tifosi e rinvigoriscono lo spirito del giocatore.

Il trapianto di midollo osseo, procedura complessa e delicata, richiede un’attenta preparazione e un’equipe medica altamente specializzata.

Il processo, che mira a ripristinare il sistema immunitario compromesso dalla malattia, è solo l’inizio di un percorso di recupero che richiederà tempo, dedizione e un costante monitoraggio.

La diagnosi di leucemia, una neoplasia ematologica che colpisce le cellule del sangue, pone sfide significative, ma il percorso di Achille Polonara è intriso di speranza, alimentata dal supporto inestimabile della sua famiglia, dei suoi compagni di squadra e di un intero paese.

L’evento non è solo un momento di intensa emozione per il mondo del basket, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza della donazione di midollo osseo, un gesto altruistico che può fare la differenza tra la vita e la morte.