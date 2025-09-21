Atalanta, la rimonta dopo l’Europa: 3-0 al Torino!

L’eco della recente delusione europea si dissolve in un’esplosione di gioco e determinazione per l’Atalanta, che risponde con veemenza alla sconfitta subita in Champions League contro il Paris Saint-Germain.

La vittoria, netta e convincente, per 3-0 contro un Torino in difficoltà, segna un ritorno alla realtà per i bergamaschi e rilancia le loro ambizioni in campionato.

Parallelamente, a Cremona si assiste a una partita bloccata e priva di spunti, con Cremonese e Parma che si dividono equamente la posta, concludendo con un pareggio 0-0.

La prova dell’Atalanta è stata un concentrato di talento e velocità.

Il primo tempo, in particolare, ha visto i nerazzurri protagonisti di un’azione offensiva implacabile, culminata con tre reti.

Nikola Krstovic si è rivelato una spina nel fianco per la difesa granata, siglando due gol che hanno aperto le danze.

L’intervento di Sulemana, con una rete ben definita, ha completato il quadro di un primo tempo dominato dai bergamaschi.

La squadra di Gasperini ha dimostrato una fluidità di manovra e una capacità di adattamento tattica che hanno messo in seria difficoltà il Torino.

La ripresa, pur senza incrementare il numero di gol, ha visto il Torino tentare una reazione, sterile in realtà.

L’Atalanta, gestendo il vantaggio con intelligenza, ha saputo controllare il ritmo del gioco, concedendo poco ai padroni di casa.

L’opportunità per il Torino di accorciare le distanze con un calcio di rigore, trasformato in una frustrante occasione sprecata da Zapata, neutralizzato da un Carnesecchi in stato di grazia, ha evidenziato la fragilità granitica della difesa atalantina.

Il finale di partita ha visto l’esordio, a pochi minuti dal fischio finale, di Lookman, reduce da una telenovela per la mancata cessione all’estero, testimoniando come la squadra sia pronta a recuperare ogni elemento per affrontare un calendario fitto di impegni.

Il pareggio a reti inviolate tra Cremonese e Parma non ha contribuito a vivacizzare il match, offrendo agli spettatori una partita statica e poco entusiasmante.

Il risultato, tuttavia, porta la Cremonese a condividere la classifica con l’Atalanta, a quota otto punti, mentre il Parma risale a due punti.

La partita di Torino, invece, lascia il Torino a quattro punti, sottolineando la distanza che lo separa dalle prime posizioni della classifica.

L’Atalanta, con questa vittoria, dimostra di voler immediatamente scrollarsi di dosso l’amarezza europea e riprendere la corsa verso gli obiettivi nazionali.