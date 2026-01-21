Lookman torna in gruppo: Atalanta carica per il Bilbao

Il ritorno di Ademola Lookman in gruppo, ufficializzato dalla sua convocazione per l’impegno di mercoledì sera di Champions League contro l’Athletic Bilbao, segna un punto cruciale per l’Atalanta.

L’attaccante nigeriano, reduce dalla sua esperienza nella Coppa d’Africa, rappresenta un elemento di innegabile valore tecnico e tattico per la squadra di Gasperini, e la sua disponibilità, prevista a partire da domani pomeriggio, infonde nuova linfa vitale in vista della penultima sfida della fase a gironi.

La sua reintegrazione non è un mero atto formale, ma un’operazione complessa che richiede un’attenta valutazione.

Il percorso di riadattamento di un atleta che ha partecipato a un torneo impegnativo come la Coppa d’Africa è tutt’altro che lineare; la fatica fisica, lo stress emotivo e i ritmi di gioco diversi possono lasciare tracce significative.

Lo staff tecnico dovrà pertanto monitorare con estrema attenzione le sue condizioni fisico-atletiche, non solo in termini di performance immediata, ma anche per prevenire eventuali sovraccarichi o infortuni a lungo termine.

La sessione di allenamento programmata per le 16:00 a Zingonia non sarà l’unica a disposizione.

Si tratta di un momento dedicato a una prima, cauta, osservazione, in cui verranno testate le sue reazioni agli esercizi e valutata la sua risposta all’intensità dell’allenamento.

Sarà fondamentale, inoltre, analizzare il suo inserimento nelle dinamiche di squadra, per assicurare una perfetta sincronizzazione con i compagni.

Un ulteriore allenamento, previsto mercoledì mattina, offrirà un’ultima opportunità per affinare la preparazione e definire il suo ruolo specifico all’interno della strategia di gioco.

La presenza di Lookman, tuttavia, non implica automaticamente un posto da titolare.

Gasperini dovrà soppesare attentamente diversi fattori: l’importanza di preservare la freschezza fisica, la necessità di mantenere un equilibrio tattico e la performance degli altri elementi della rosa.

La sua esperienza e la sua capacità di saltare l’uomo, unite alla sua velocità e precisione nel tiro, potrebbero rivelarsi determinanti per sbloccare una partita difficile, ma la sua integrazione dovrà essere gestita con intelligenza e pragmatismo, tenendo conto del peso specifico di una competizione europea di questo livello.

La sua convocazione, in definitiva, è un segnale di speranza e di potenziale, ma anche un monito alla prudenza e alla meticolosità.