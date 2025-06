Virtus Bologna: Zanetti riprende il controllo, Cribis saluta con successo.

La Virtus Segafredo Bologna, reduce da un’inattesa ed entusiasmante vittoria in gara uno della finale scudetto contro la Germani Brescia, si appresta a vivere un momento cruciale nella sua storia societaria. La squadra, protagonista di un campionato intenso e ricco di sfide, vede ora il ritorno esclusivo del controllo nelle mani di Massimo Zanetti, storico patron e anima pulsante del club.L’uscita di scena di Cribis, società del gruppo bolognese Crif specializzata in informazioni commerciali, segna la conclusione di un intervento strategico volto a consolidare la stabilità finanziaria del club. Cribis aveva assunto un ruolo di supporto economico temporaneo, affiancando Zanetti in un periodo delicato per la società, con l’obiettivo primario di sanare le criticità pregresse e proiettare la Virtus verso un futuro solido e competitivo.L’intervento di Cribis, lungi dall’essere una mera operazione finanziaria, si è configurato come un atto di responsabilità verso il patrimonio sportivo bolognese. L’azienda ha costantemente dimostrato un impegno straordinario, superando di gran lunga le aspettative iniziali e riversando nella gestione del club ingenti capitali, ben superiori a quelli previsti dalla sua partecipazione azionaria, per un rapporto che ha raggiunto, in alcuni momenti, un moltiplicatore di oltre sette volte. Questa iniezione di risorse ha permesso alla Virtus di superare ostacoli significativi, rafforzando la sua struttura e consentendo investimenti mirati nel roster tecnico e sportivo.La decisione di Cribis, ora, testimonia il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la fiducia nella capacità della gestione guidata da Massimo Zanetti di proseguire con successo il percorso. L’azienda si allontana avendo contribuito in maniera decisiva al risanamento del club e con la consapevolezza di aver fornito gli strumenti necessari per affrontare le sfide rimanenti e puntare alla conquista dello scudetto. Questa transizione non implica una diminuzione del supporto, anzi, la società felsinea riceverà ulteriori risorse per completare al meglio la stagione, confermando l’intenzione di Massimo Zanetti di perseguire una visione di eccellenza sportiva e di crescita sostenibile per la Virtus Bologna. Si tratta di un passaggio di consegne simbolico, che sancisce un capitolo chiuso con successo e apre le porte a un futuro ancora più radioso per la squadra bianconera.