Erasmus+ Uniss: Bando Aperto per il Secondo Semestre 2025-2026

Università di Sassari: Aperto il Bando Erasmus+ per il Secondo Semestre 2025-2026 – Un’Opportunità di Crescita Formativa e Professionale nel Territorio NazionaleL’Università di Sassari lancia ufficialmente il bando Erasmus+ per il secondo semestre dell’anno accademico 2025-2026, offrendo agli studenti un’entusiasmante possibilità di crescita accademica e personale all’interno del panorama universitario italiano.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10 novembre, ore 13:00.

Questo bando si rivolge a studenti iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, offrendo loro l’opportunità di trascorrere un periodo di studio, da tre a sei mesi, presso una delle università italiane convenzionate con l’Ateneo di Sassari.

Il programma Erasmus+, nell’accezione di mobilità intra-italiana, si configura come un investimento strategico nel capitale umano, promuovendo l’eccellenza nella didattica e nella ricerca all’interno del sistema nazionale.

L’esperienza di studio all’estero, seppur all’interno dei confini nazionali, è supportata da un sistema di borse di studio.

L’importo mensile, variabile in base alla durata del soggiorno e alla destinazione scelta, può raggiungere un massimo di 1.000 euro.

L’erogazione delle borse è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie, che potranno essere integrate con fondi aggiuntivi messi a disposizione dall’Ateneo, testimoniando un impegno concreto nel sostenere la mobilità studentesca.

Per poter accedere al bando, gli studenti devono essere regolarmente iscritti a tempo pieno all’Università di Sassari, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 50.000 euro per poter beneficiare del contributo economico.

La partecipazione è comunque consentita anche a studenti con ISEE superiore, i quali non avranno diritto al contributo economico.

Il processo di selezione è attentamente ponderato e basato su una combinazione di criteri di merito accademico, misurati attraverso la media ponderata degli esami sostenuti e la progressione negli studi, e sulla situazione economica familiare, documentata tramite l’ISEE.

Le graduatorie finali, che avranno valore di notifica ufficiale, saranno pubblicate sulla pagina web dedicata al programma Erasmus+.

L’esperienza formativa acquisita durante il periodo di mobilità sarà debitamente riconosciuta nel percorso di studi degli studenti attraverso la stipula di un “Learning Agreement”, un documento vincolante approvato congiuntamente dalle due istituzioni universitarie coinvolte.

Questo accordo garantisce la trasparenza e la congruenza dei crediti formativi acquisiti.

Il Rettore dell’Università di Sassari, Prof.

Gavino Mariotti, sottolinea l’importanza di questa iniziativa, affermando: “Il programma Erasmus Italiano rappresenta un’occasione unica per ampliare i propri orizzonti culturali e professionali, rafforzando al contempo il nostro sistema universitario nazionale.

Incoraggiamo vivamente i nostri studenti a cogliere questa opportunità per arricchire il proprio percorso formativo e contribuire alla crescita del nostro paese”.

Il bando si pone come un investimento strategico nel futuro delle nuove generazioni, promuovendo la mobilità come strumento di crescita intellettuale e professionale.