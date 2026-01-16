Tragedia Satta: la Corte ribalta il verdetto e condanna l’idraulico

La sentenza della Corte d’Appello di Sassari ha significativamente ridisegnato il quadro di responsabilità nel tragico incidente del 3 dicembre 2017, che costò la vita ai coniugi Salvatore Satta, 75 anni, e Tonina, 62 anni, e che coinvolse Mirco Migliori, idraulico valledorghese.

La decisione, che rovescia il precedente verdetto del Tribunale civile di Sassari, impone a Migliori un risarcimento non patrimoniale a favore dei sette nipoti delle vittime, riconoscendo il profondo impatto emotivo e relazionale subito a seguito della perdita.

L’aspetto cruciale della sentenza risiede nella complessa valutazione della responsabilità in relazione alla preesistente condizione di salute di Migliori.

Sebbene l’uomo fosse affetto da una forma di epilessia e l’attacco del 3 dicembre fosse presentato come l’evento scatenante della tragedia, la Corte ha stabilito che i segnali premonitori, i “sintomi prodromici” come li definirebbe la terminologia medica, erano stati ampiamente evidenti nei giorni precedenti.

La serie di episodi, tra cui la momentanea perdita di controllo del veicolo, l’incapacità di comunicare verbalmente durante un breve scambio con una cassiera, e una storia clinica di ricorrenti manifestazioni a carico del sistema nervoso centrale (circa 3-4 volte l’anno), avevano reso l’attacco fatale prevedibile.

L’omissione di astenersi dalla guida, dunque, configura una negligenza in capo a Migliori, un comportamento imprudente che ha aggravato le conseguenze della sua condizione patologica.

La Corte ha riconosciuto che il danno non patrimoniale, ovvero la sofferenza d’animo e l’alterazione della qualità della vita, nei confronti dei nipoti, va oltre la mera perdita del legame parentale.

Si tratta di un danno composito, che ingloba sia una componente morale, legata alla perdita del conforto e del supporto emotivo derivante dal rapporto con gli zii, sia una componente relazionale, che si traduce nella significativa modificazione delle abitudini quotidiane, delle proiezioni future e del senso di sicurezza dei giovani.

Nonostante l’assenza di una convivenza formale, la Corte ha ritenuto che il ruolo degli zii nella vita dei nipoti fosse profondamente radicato e che la loro scomparsa avesse determinato una ferita emotiva di notevole entità.

La sentenza rappresenta un importante precedente giurisprudenziale in materia di responsabilità civile e di patologie neurologiche, sottolineando l’obbligo per chi soffre di condizioni mediche potenzialmente invalidanti di adottare comportamenti cautelativi e di evitare situazioni di rischio per la collettività.

La decisione, inoltre, evidenzia la necessità di un’attenta valutazione delle circostanze preesistenti per determinare la piena responsabilità di un soggetto, anche in presenza di eventi apparentemente improvvisi e imprevedibili.

La condanna pecuniaria, che si aggiunge alla pena detentiva già inflitta nel procedimento penale, mira a compensare il danno subito dai nipoti e a sottolineare la gravità della negligenza commessa da Mirco Migliori.

La vicenda pone l’accento sulla delicata linea di confine tra la responsabilità individuale e la patologia, un terreno dove la giustizia deve navigare con estrema cautela, tenendo conto sia del diritto alla riabilitazione del condannato, sia del diritto alla tutela delle vittime e dei loro familiari.