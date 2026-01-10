Spazio Impresa: Nuoro lancia il polo per l’innovazione e le imprese creative.

La Camera di Commercio di Nuoro lancia un’iniziativa strategica per il futuro economico e culturale del territorio: la creazione dello “Spazio Impresa”, un moderno polo dedicato all’imprenditoria, all’innovazione e allo sviluppo delle industrie creative.

L’avvio è segnato dalla pubblicazione di un bando per l’assegnazione degli spazi situati in viale del Lavoro, un intervento che va ben oltre la semplice gestione immobiliare, configurandosi come un motore di crescita per l’intero distretto.

L’immobile, esteso per circa 1.200 metri quadrati, è stato oggetto di una profonda riqualificazione, improntata a principi di sostenibilità ambientale e all’adozione di tecnologie all’avanguardia.

L’integrazione di sistemi domotici avanzati, l’efficienza energetica e l’attenzione alla transizione ecologica riflettono l’impegno della Camera di Commercio verso un modello di sviluppo responsabile e lungimirante.

Questo approccio non si limita alla riduzione dell’impatto ambientale, ma mira a creare un ambiente di lavoro stimolante e connesso con le sfide del futuro.

Il bando mira a identificare un soggetto gestore capace di animare lo Spazio Impresa, non solo con la cura degli spazi fisici, ma con la programmazione di attività, l’attrazione di talenti e la creazione di un ecosistema favorevole all’innovazione.

L’obiettivo è superare il modello tradizionale di mera concessione di spazi, puntando su un progetto con un elevato valore pubblico, che generi sinergie e opportunità di crescita per l’intera comunità.

In parallelo all’assegnazione degli spazi, la Camera di Commercio prevede l’attivazione di specifici bandi e strumenti di sostegno finanziario, progettati per agevolare l’accesso e l’utilizzo dello Spazio Impresa da parte delle imprese locali, con particolare attenzione alle start-up, alle micro e piccole imprese innovative e a quelle che dimostrano un potenziale di crescita e di impatto sul territorio particolarmente elevato.

Un focus specifico sarà dedicato ai progetti che integrano creatività, innovazione tecnologica e sostenibilità economica, in linea con il ruolo di soggetto attuatore primario del Distretto Culturale del Nuorese.

“Lo Spazio Impresa non è soltanto un luogo fisico,” ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio, Agostino Cicalò, “ma uno strumento concreto per favorire la crescita del nostro territorio, un hub dove idee, competenze e risorse possono convergere e generare valore.

” La struttura si propone come piattaforma di contaminazione tra saperi diversi, un laboratorio di nuove professionalità, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni e alle competenze ad alta specializzazione.

Lo Spazio Impresa si rivolge a un’ampia platea di attori dell’economia: startup alla ricerca di un trampolino di lancio, professionisti in cerca di spazi di coworking, PMI innovative desiderose di collaborare e crescere, e operatori delle industrie culturali e creative, del digitale e dei servizi avanzati.

L’offerta si articola in ambienti flessibili e attrezzati per il coworking, la progettazione, la formazione e il networking, configurando un ecosistema dinamico e aperto all’innovazione.