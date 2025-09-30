Nizzi Presidente: Nuova Era per la Gallura Nord Est

L’avvento di Settimo Nizzi alla presidenza della Provincia Gallura Nord Est Sardegna segna un punto di svolta per il territorio, con un’agenda politica focalizzata su infrastrutture, sostenibilità ambientale e futuro delle nuove generazioni.

La sua elezione, culminata ieri sera con un risultato significativo (262 voti su 280 grandi elettori, con una partecipazione elettorale del 77%), sancisce l’inizio di un mandato improntato alla coesione e alla collaborazione tra i ventisei comuni galluresi.

Nizzi, forte del sostegno politico del listone “Uniti per la Gallura e il Monte Acuto”, guiderà il Consiglio provinciale, affiancato da dieci consiglieri eletti che riflettono la complessità e la diversità del mosaico territoriale.

La composizione del consiglio, con una prevalenza di rappresentanti del centrodestra (sette) e una minoranza di centrosinistra (tre), sottolinea l’importanza del dialogo e della ricerca di compromessi per affrontare le sfide comuni.

L’impegno programmatico di Nizzi si articola attorno a tre assi portanti: la riqualificazione della viabilità, la tutela dell’ambiente e il rinnovamento del sistema scolastico.

Quest’ultima, in particolare, rappresenta una priorità assoluta, percepita come fondamentale per arginare il fenomeno dell’emigrazione giovanile e offrire ai ragazzi opportunità concrete di crescita e sviluppo professionale.

“Il futuro della Gallura passa attraverso la valorizzazione del capitale umano,” ha dichiarato Nizzi, evidenziando la necessità di investimenti mirati e di un’offerta formativa all’avanguardia.

La questione cruciale della strada di Monte Pino, nodo cruciale per i collegamenti tra i comuni della Gallura, è al centro dell’attenzione.

Nizzi, forte dell’esperienza maturata come sindaco di Olbia, si impegna a risolvere rapidamente la complessa vicenda, che coinvolge Anas, Provincia e Regione.

La collaborazione istituzionale e il confronto diretto con gli attori coinvolti saranno gli strumenti chiave per superare le incongruenze burocratiche e accelerare i lavori.

“Abbiamo già avviato un confronto serrato con le istituzioni competenti,” ha precisato, “e siamo fiduciosi di poter giungere a una conclusione positiva nel più breve tempo possibile.

“Oltre alla viabilità, l’amministrazione Nizzi si pone l’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile, che concili le esigenze economiche con la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale della Gallura.

La valorizzazione delle risorse locali, l’incentivazione di pratiche agricole innovative e la promozione del turismo responsabile saranno elementi centrali di questa strategia, orientata a creare un futuro prospero e resiliente per l’intera comunità.

L’attenzione alla qualità dell’aria, alla gestione delle risorse idriche e alla prevenzione del dissesto idrogeologico rappresentano priorità imprescindibili per un’amministrazione responsabile e attenta al benessere dei cittadini.