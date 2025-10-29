Cagliari-Sassuolo: sfida cruciale per sbloccare il digiuno di vittorie.

Il Cagliari si appresta ad affrontare il Sassuolo alla Unipol Domus (ore 18:30) in un match cruciale per interrompere un digiuno di vittorie che si protrae da oltre un mese.

La posta in palio è elevata, con le due squadre separate in classifica da un solo punto, in una fase stagionale in cui ogni punto può rappresentare la differenza tra salvezza e zona calda.

L’emergenza infortuni continua a pesare sulla squadra sarda, con Deiola ancora indisponibile.

La sua assenza, legata a una lesione al quadricipite che ne preclude il rientro a breve termine, impone ulteriori scelte tattiche al mister.

In attesa di sviluppi positivi, l’attenzione si concentra sulla condizione di Mina, il cui recupero sembra procedere in modo incoraggiante.

La sua possibile presenza, eventualmente dal primo minuto, rappresenterebbe un punto fermo per una difesa che necessita urgentemente di solidità e leadership.

L’inclusione di Pisacane nella lista dei convocati, nonostante la rinuncia alla conferenza stampa precedente, sottolinea la volontà di sfruttare ogni risorsa a disposizione.

Il tecnico rossoblù sembra intenzionato a definire una precisa impostazione di gioco, orientandosi probabilmente verso un ritorno alla linea difensiva a quattro.

Luperto, in tandem con Mina (o Zè Pedro), potrebbe garantire maggiore stabilità al centro, mentre Zappa e Palestra sulle corsie destre e Obert e Folorunsho su quelle sinistre dovrebbero fornire copertura e spinta in avanti.

Il cuore del centrocampo dovrebbe essere composto da Prati e Adopo, con la possibilità di vedere Mazzitelli, un ex giocatore che potrebbe rappresentare una motivazione extra per la squadra.

L’attacco cagliaritano, indebolito dall’infortunio di Belotti, si trova ad affrontare una fase delicata.

La ricerca di una nuova efficacia offensiva si rivela complessa, con Borrelli, unico marcatore dopo il suo infortunio, e Esposito, ancora a secco, chiamati a farsi decisivi.

La versatilità di Felici, trasformato da attaccante a laterale, testimonia la ricerca di soluzioni inaspettate per sbloccare la situazione.

L’assenza di Berardi, bomber di lungo corso e incubo per la difesa cagliaritana, con quattro gol e sei assist all’attivo nelle precedenti sfide, potrebbe offrire un’opportunità al Cagliari.

Tuttavia, la sfida si preannuncia impegnativa, e la squadra dovrà mettere in campo tutta la grinta e la determinazione necessarie per conquistare una vittoria fondamentale per il prosieguo del campionato.

Il match contro il Sassuolo non è solo una partita, ma una tappa cruciale nel percorso di riscatto del Cagliari.