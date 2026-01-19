Polonara a Sassari: Emozioni, Resilienza e una Sconfitta Inattesa

La cornice del PalaSerradimigni si è infiammata per un evento che trascende il mero risultato sportivo: il ritorno di Achille Polonara, un guerriero che ha affrontato la leucemia mieloide acuta con una forza d’animo e una resilienza che hanno commosso un’intera comunità.

Il ritorno a Sassari, segnato da un’amara sconfitta per 78-84 contro la Guerri Napoli, non ha intaccato la sacralità del momento, ma ha anzi amplificato l’emozione.

La partita, un’ostinata lotta punto a punto, ha evidenziato le persistenti fragilità della Dinamo Banco di Sardegna, acuite dalle assenze di Beliauskas e dalle difficoltà di recupero di Buie e Johnson, elementi cruciali per l’equilibrio della squadra.

La difesa, incassando 84 punti, non ha garantito il controllo del match, un aspetto sottolineato con chiarezza dall’analisi tattica del coach Veljko Mrsic, che ha esortato la squadra a ritrovare quell’energia e quella coesione necessarie per competere ad alti livelli.

“Dobbiamo scavare più a fondo, ritrovare la spensieratezza e l’intensità che ci contraddistinguevano”, ha affermato Mrsic, evidenziando la necessità di una ripresa collettiva, non solo tecnica ma anche mentale.

Il ritorno di Polonara, però, ha rappresentato un’iniezione di speranza e un simbolo di perseveranza.

“È stato un’onda di emozioni inaspettate”, ha confessato il giocatore, visibilmente commosso.

La sua testimonianza, carica di significato, ha illuminato l’importanza del supporto ricevuto durante il percorso di cura, un sostegno tangibile che si è manifestato nell’affetto incondizionato dei tifosi sassaresi e sardi, un nutrimento fondamentale per la sua rinascita.

L’accordo con la Dinamo, più che una semplice convenzione sportiva, si è rivelato un punto fermo durante un periodo di profonda incertezza, un elemento stabilizzante che ha contribuito a sostenere la sua volontà di combattere.

“Essere qui, vivere lo spogliatoio, far parte di questo gruppo, è qualcosa che va oltre il gioco”, ha spiegato Polonara, esprimendo un senso di appartenenza profondo e sincero.

Il suo desiderio di stabilirsi a Sassari testimonia un legame emotivo indissolubile con la città e con la sua gente, un’esperienza che intende vivere appieno, in segno di gratitudine e di speranza.

La sconfitta, pur dolorosa, non offusca la luce di questa giornata speciale, un capitolo commovente nella storia della Dinamo Banco di Sardegna e un messaggio potente di resilienza e di amore per la comunità.

La squadra è chiamata ora a raccogliere l’eredità di Polonara, ritrovare la sua identità e tornare a competere con l’intensità e la grinta che l’hanno contraddistinta, affrontando l’impegno di mercoledì in Fiba Europe Cup contro l’Aliaga Petkimspor con rinnovato spirito e determinazione.

La partita, in quel contesto, assume un significato ulteriore: onorare un campione, testimone di coraggio e simbolo di speranza per tutti.