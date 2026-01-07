Lotteria Italia: Il Molise a secco, un’anomalia tutta regionale.

Il 2024 si è rivelato un anno di straordinaria affluenza per la Lotteria Italia, con un numero di biglietti venduti mai visto prima (9,6 milioni), un dato che testimonia la persistente fascinazione del Paese per questo tradizionale gioco a premi.

Tuttavia, questa ondata di entusiasmo nazionale ha lasciato il Molise in una posizione unica e, per la regione, inaspettatamente isolata: l’assenza di vincite, un evento che la distingue da tutte le altre regioni italiane.

Un’analisi più approfondita rivela che, mentre le altre 19 regioni italiane hanno visto almeno un biglietto fortunato tra i 306 estratti, il Molise rimane l’unico territorio ad essere stato escluso dalla distribuzione dei premi.

Questa peculiarità solleva interrogativi sul ruolo geografico e demografico del Molise all’interno del panorama nazionale della Lotteria, e sulle dinamiche della partecipazione al gioco stesso.

La mancanza di premi a questa regione non è un fenomeno nuovo.

Il Molise condivide questo “primato” con Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Basilicata e Sardegna, territori che, pur nella loro diversità geografica e culturale, presentano una storia comune di esclusione dai premi di prima categoria.

Questo dato, apparentemente anomalo, potrebbe essere collegato a diversi fattori, che vanno dalla minore densità abitativa e dalla ridotta presenza di punti vendita autorizzati alla particolare sensibilità culturale verso il gioco d’azzardo, che potrebbe influenzare le abitudini di acquisto dei biglietti.

La struttura dei premi distribuiti, con i suoi cinque premi di prima categoria, il premio speciale da 300.000 euro, i trenta da 100.000 euro, i sessanta da 50.000 euro e i 210 da 20.000 euro, offre un ampio spettro di possibilità di vincita, ma non ha portato fortuna al Molise.

L’assenza di vincite in questa regione accentua una riflessione più ampia sulla distribuzione geografica della fortuna e sulle possibili disparità nell’accesso alle opportunità, anche in un contesto apparentemente casuale come quello della Lotteria Italia.

Si apre così uno spazio di indagine che va oltre la mera statistica, invitando a considerare il ruolo del Molise all’interno di un sistema nazionale complesso e articolato.