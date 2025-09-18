Molise: 158.000 euro per sostenere il comparto apistico.

La Regione Molise ha ufficializzato un piano di sostegno economico di 158.000 euro destinato al comparto apistico per la stagione 2025-2026, un intervento strategico volto a promuovere la vitalità e l’adattabilità di un settore cruciale per la biodiversità e l’economia locale.

L’annuncio, diffuso dall’Assessore alle Politiche Agricole, Salvatore Micone, delinea un approccio innovativo che va oltre il semplice ausilio finanziario, affrontando le sfide complesse che il mondo dell’apicoltura si trova a fronteggiare.

Il nucleo centrale del piano si articola attorno a due pilastri fondamentali: l’implementazione di un programma di alimentazione di soccorso per le api e il sostegno pratico al nomadismo apistico.

Il primo, essenziale per il benessere degli insetti impollinatori, mira a fornire nutrimento supplementare durante periodi di carenza fioristica, stress idrico o eventi meteorologici avversi.

Questo intervento preventivo si rivela particolarmente importante in un contesto climatico in rapida evoluzione, dove la prevedibilità dei cicli naturali è sempre più compromessa.

Il secondo pilastro, incentrato sul nomadismo apistico, rappresenta un’innovazione significativa nella politica di sostegno regionale.

Il nomadismo, ovvero la pratica di spostare gli alveari in aree con abbondante fioritura, permette agli apicoltori di ottimizzare la produzione di miele e altri prodotti dell’alveare, ma richiede investimenti specifici in attrezzature e logistica.

Il contributo regionale, in questo caso, si concretizza nell’erogazione di fondi destinati all’acquisto di tali strumenti, favorendo la mobilità e l’adattabilità degli apicoltori.

L’iniziativa regionale si inserisce in un quadro più ampio di consapevolezza riguardo al ruolo strategico degli impollinatori per la sicurezza alimentare e la salvaguardia degli ecosistemi.

Oltre all’importanza economica diretta, l’apicoltura contribuisce significativamente alla riproduzione di numerose specie vegetali, garantendo la resilienza degli agroecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici essenziali.

L’Assessore Micone sottolinea come queste misure siano pensate per rafforzare la capacità di risposta del settore alle crescenti pressioni ambientali e alle fluttuazioni del mercato.

L’obiettivo non è solo quello di sostenere la produzione, ma anche di promuovere pratiche apistiche sostenibili, che rispettino l’ambiente e preservino la biodiversità.

Si tratta di un investimento nel futuro, volto a garantire la continuità di un’attività tradizionale, ma anche a valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale del Molise.