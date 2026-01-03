Molise, crescita modesta: analisi e sfide per il futuro.

Le prospettive di crescita economica per il Molise nel breve termine, come delineato da un’analisi congiunta della Cgia di Mestre e dei dati di Prometeia, dipingono un quadro di resilienza seppur modesta.

Le stime per il 2026 prevedono un incremento del Prodotto Interno Lordo regionale dello 0,62%, un dato che lo posiziona undicesimo a livello nazionale, indicando una performance superiore alla media nazionale, influenzata, tuttavia, da dinamiche interne significative.

L’andamento recente offre un contesto rilevante: il 2025 ha registrato un aumento dello 0,56% rispetto al 2024, mentre il confronto con il 2019 rivela un incremento complessivo del 2,60%, suggerendo una ripresa post-pandemica che, purtroppo, si presenta ora rallentata.

Questa variazione annuale, seppur positiva, evidenzia la vulnerabilità dell’economia molisana, esposta a fattori esterni e a fragilità strutturali che ne condizionano la traiettoria.

L’eterogeneità territoriale all’interno della regione emerge chiaramente nelle previsioni per il 2026.

Campobasso, il capoluogo, mostra una maggiore vitalità, stimata in un aumento del 0,71%, riflettendo forse una maggiore concentrazione di attività economiche e servizi.

Al contrario, Isernia, con un incremento previsto dello 0,35%, si colloca in una posizione meno favorevole, quasi in coda alla classifica provinciale, sollevando interrogativi sulle cause di questa disparità.

Questa differenza di performance sottolinea la necessità di interventi mirati per ridurre il divario tra le diverse aree del Molise.

La classifica nazionale, con Varese in vetta a quota +1% e Ragusa in coda con una contrazione prevista dello -0,05%, offre un quadro più ampio del contesto economico italiano, mettendo in luce le forti disomogeneità territoriali.

Il Molise, pur mantenendo una posizione relativamente stabile, deve confrontarsi con queste dinamiche, cercando di individuare strategie per accelerare la crescita e migliorare la competitività.

L’analisi suggerisce che l’attenzione verso lo sviluppo di settori strategici, l’incentivazione dell’innovazione e la promozione di politiche di coesione territoriale saranno cruciali per massimizzare il potenziale di crescita del Molise e per garantire un benessere diffuso tra la popolazione.

La sfida per il futuro sarà quella di trasformare queste proiezioni in risultati concreti, puntando su un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.