A Torino debutto europeo per Lepas, lancia la Super Hybrid plug-in L8

(Adnkronos) – Dopo il debutto globale del marchio ad aprile, Lepas – brand alto di gamma del gruppo cinese Cherry – si affaccia al mercato italiano con la presenza al Salone dell’Auto di Torino dove propone una première europea, il Suv L8 che incarna i due elementi alla base del nome stesso Lepas, ovvero 'Leap' (balzo in avanti) e 'Passion'. L'obiettivo incarnato dal Suv è quello di rivolgersi alle élite urbane moderne, soddisfacendo non solo le esigenze quotidiane di mobilità, ma anche il loro gusto personale attraverso il design. Di qui la brand proposition 'Drive Your Elegance' che si esprime attraverso la filosofia di design di Lepas, Leopard Aesthetics, che mira a trasformare le auto di lusso da "macchine fredde" a "elementi essenziali di uno stile di vita elegante". Elemento chiave della strategia di globalizzazione del Gruppo Chery, al 233° posto nella classifica Fortune Global 500 e casa automobilistica in più rapida ascesa nella lista di quest'anno, Lepas può contare sul supporto dei suoi otto centri di ricerca e sviluppo globali, dalla presenza in 44 Paesi e nove regioni e da una rete di vendita e assistenza completa a livello globale. Dal punto di vista tecnologico, il sistema Super Hybrid di Lepas vanta un'efficienza termica del 44,5%, tra i leader mondiali, grazie a una motorizzazione Super Hybrid plug-in con cui Lepas L8 garantisce un’autonomia di oltre 1.300 km e consumi estremamente bassi. All'interno spicca un cockpit intelligente abbinato all’abitacolo ultra spazioso, al sistema attivo di riduzione del rumore e all’attenzione ai dettagli così da garantire un'esperienza di alto livello per tutti i passeggeri. Per quanto riguarda i prodotti, Lepas – che mira a creare 1.200 punti vendita in tutto il mondo e a raggiungere le 500.000 unità vendute all'anno – lancerà cinque nuovi modelli entro tre anni, coprendo i principali segmenti mainstream. Nel secondo trimestre del 2026 debutterà l'elegante SUV L8, seguito dall'L6 e dall'L4. In occasione del prossimo Chery International User Summit 2025, che si terrà a ottobre, Lepas presenterà i suoi ultimi risultati in termini di prodotti, tecnologia, marchio ed ecosistema e collaborerà con partner globali per aprire un nuovo capitolo della mobilità elegante. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)