CUPRA Tavascan: nuovi equipaggiamenti, funzioni e servizi per il SUV coupé elettrico

(Adnkronos) –

CUPRA Tavascan si conferma come una delle espressioni più audaci dell’elettrificazione sportiva. Il SUV coupé 100% elettrico interpreta lo spirito anticonvenzionale del marchio con linee scolpite, una forte identità luminosa e soluzioni tecnologiche orientate al coinvolgimento emotivo. Proposto con due configurazioni fino a 340 CV e un’autonomia che può raggiungere i 553 km, Tavascan è pensato per chi vive la guida come un gesto istintivo, puro e diretto. L’estetica della rinnovata Cupra Tavascan è definita da superfici tese, dal frontale scolpito “shark nose” e dalla firma luminosa triangolare, elementi che sottolineano la presenza scenica del modello. Al posteriore, il logo illuminato e l’estrattore aerodinamico enfatizzano la vocazione dinamica. La piattaforma elettrica MEB garantisce spazio, equilibrio delle masse e agilità, con 4,64 metri di lunghezza e un passo di 2,766 metri che assicurano abitabilità e stabilità. Nell’abitacolo, la struttura centrale “spina dorsale” crea un ambiente immersivo, definito da materiali ricercati, sedili avvolgenti e tecnologie pensate per amplificare la connessione con l’auto. Il display infotainment da 15” e l’Head-up Display con realtà aumentata rafforzano la dimensione digitale, senza rinunciare al piacere tattile e visivo delle superfici. La gamma si arricchisce di nuove dotazioni orientate al coinvolgimento sensoriale e alla personalizzazione estetica. Tra le novità spicca CUPRA Interior Sound, disponibile nelle modalità di guida Performance e CUPRA, sviluppato per aggiungere una componente sonora emozionale alla guida, rendendo l’esperienza più coinvolgente. Debutta inoltre la nuova colorazione Century Bronze opaco, proposta per le versioni Adrenaline ed Extreme di Tavascan Endurance e Tavascan VZ: una tonalità sofisticata, dall’impatto visivo deciso, disponibile come optional. Viene introdotto anche il comando interno dedicato all’apertura del portellone elettrico, pensato per migliorare la praticità quotidiana. Un aggiornamento significativo riguarda i servizi digitali: a partire dalla settimana di produzione 48/2025 (dal 24 novembre), tutte le Tavascan includeranno i servizi CUPRA Connect Plus per 10 anni, senza incrementi di prezzo rispetto alla dotazione attuale.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)