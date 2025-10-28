(Adnkronos) – La Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection è un omaggio ai cento anni del modello simbolo del lusso automobilistico. Limitata a soli 25 esemplari, rappresenta la più ambiziosa creazione della divisione Bespoke di Goodwood, dove designer, artigiani e ingegneri hanno lavorato per oltre tre anni fondendo tradizione, innovazione e arte applicata. Ogni Phantom Centenary è concepita come un oggetto da collezione. La carrozzeria bicolore, ottenuta con un complesso processo di verniciatura a particelle iridescenti, rievoca la raffinatezza del cinema in bianco e nero, mentre la Spirit of Ecstasy, riprodotta in oro massiccio e smaltata a mano, sancisce il valore celebrativo dell’opera. Persino i loghi “RR” assumono nuove tonalità grazie a una placcatura in oro 24 carati. All’interno, la Phantom Centenary diventa una galleria in movimento. I sedili posteriori, nati in collaborazione con un atelier di moda, combinano stampa ad alta definizione e oltre 160.000 punti di ricamo che rievocano personaggi e luoghi legati alla leggenda Phantom. Le superfici anteriori, in pelle incisa al laser, ripropongono disegni originali dei designer Bespoke, trasformando la cabina in una narrazione visiva. Le pannellature in legno mostrano un livello di maestria inedito: intarsi tridimensionali, incisioni laser e foglia d’oro 24 carati compongono mappe e paesaggi che raccontano i viaggi di Henry Royce e la nascita del marchio. Il tetto stellato Starlight Headliner, ricamato e illuminato, ricrea scene emblematiche della storia Rolls-Royce, mentre il maestoso V12 6.75 litri resta il cuore pulsante di una vettura che unisce potenza e poesia.

