ECO Festival: Roma al centro del futuro della mobilità sostenibile

(Adnkronos) – Nel cuore di Roma, tra le vie che raccontano storia e innovazione, il 16 e 17 settembre torna ECO – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in occasione della Settimana europea della Mobilità. Una due giorni di incontri e dibattiti che mette al centro il tema più urgente e affascinante del nostro tempo: la transizione ecologica della mobilità. Il Festival, giunto alla sua terza edizione, si propone come laboratorio di idee e confronto tra istituzioni, imprese, accademia e società civile. I temi affrontati spaziano dall’innovazione tecnologica all’economia circolare, dalla logistica alla riforestazione urbana, fino all’impatto dell’intelligenza artificiale nei trasporti. Il programma vedrà alternarsi figure di primo piano: dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, fino a esponenti europei come Antonio Decaro, Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo.

Non mancheranno contributi di esperti e accademici che porteranno prospettive diverse e complementari: dal ruolo chiave della bicicletta nella mobilità urbana, alla sfida dell’idrogeno, fino al tema cruciale della riforestazione delle città e alla tutela della salute.

ECO non è solo un palcoscenico per le istituzioni: è un festival aperto a tutti, pensato per coinvolgere cittadini, studenti, imprese e amministrazioni locali. Momenti di confronto, tavoli di lavoro e testimonianze dal territorio renderanno Roma un vero e proprio hub del dialogo sulla mobilità sostenibile. Concluderà i lavori l'intervento del Presidente dei Senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, a suggellare un percorso che in due giorni offrirà una visione completa su come l'Italia stia affrontando la sfida della mobilità sostenibile.