Porsche 911 Turbo S 2025: potenza e innovazione al vertice

(Adnkronos) – La nuova Porsche 911 Turbo S 2025 rappresenta l’evoluzione più estrema di una sportiva che da decenni definisce standard di riferimento. Il modello precedente era già noto per la sua capacità di coniugare prestazioni da pista e fruibilità quotidiana, ma oggi la Turbo S sposta nuovamente i confini, proponendo un concentrato di tecnologia, design ed esclusività. Il cuore della vettura è il nuovo sistema T-Hybrid, che abbina il boxer 3.6 litri a due turbocompressori elettrici e a un motore elettrico integrato nel cambio PDK a otto rapporti. Il risultato è una potenza complessiva di 711 CV e 800 Nm di coppia, valori mai raggiunti prima su una 911 di serie. L’accelerazione da 0 a 100 km/h si completa in 2,5 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 322 km/h, con una progressione fluida e costante fino al regime più elevato. Le innovazioni non si fermano al powertrain. Il lavoro su aerodinamica e telaio ha consentito di compensare il lieve aumento di peso dovuto al sistema ibrido. Risultato: sul Nurburgring la Turbo S ha fermato il cronometro a 7:03.92 minuti, quasi 14 secondi più rapida del modello uscente. Pneumatici maggiorati, impianto frenante carboceramico PCCB con dischi fino a 420 mm e un’aerodinamica attiva capace di ridurre la resistenza del 10% contribuiscono a questa efficienza. Il Porsche Dynamic Chassis Control elettroidraulico di serie rende la vettura più agile e prevedibile, mentre l’impianto di scarico sportivo in titanio non solo alleggerisce il peso, ma arricchisce l’esperienza sonora con un timbro profondo e inconfondibile. Il design riprende i tratti distintivi della famiglia Turbo, introducendo dettagli esclusivi in Turbonite, dalla scritta posteriore agli inserti dell’alettone, fino ai cerchi con monodado centrale. L’abitacolo, rifinito con modanature in carbonio e sedili sportivi adattivi Plus, unisce lusso e sportività, offrendo anche la possibilità di personalizzazioni infinite tramite il programma Porsche Exclusive Manufaktur. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)