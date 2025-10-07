FIAT e Fiat Professional leader mercato italiano a settembre e nei primi nove mesi

(Adnkronos) –

FIAT e Fiat Professional a settembre hanno consolidato la propria posizione di vertice nel mercato italiano, distinguendosi sia nel settore delle automobili sia in quello dei veicoli commerciali. Secondo l’elaborazione dei dati Dataforce, le immatricolazioni complessive hanno raggiunto quota 17.016 unità, pari all’11,9% di mercato, con una crescita di 2,7 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2024. Nel comparto vetture, FIAT ha guidato il mercato per il decimo mese consecutivo con una quota del 9,7% e 12.286 immatricolazioni. Particolarmente rilevante il canale dei clienti privati, che con 7.285 unità ha raggiunto una quota del 10,2%. Nei primi nove mesi del 2025, la leadership di FIAT e Fiat Professional si è confermata stabile con l’11,4% di quota e 149.498 immatricolazioni totali. Il primato tra i modelli è stato ancora una volta della Pandina Hybrid, l’auto più venduta in Italia con 7.671 unità, che rappresentano oltre il 57% del segmento A. Prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, continua a incarnare i valori di efficienza, compattezza e accessibilità. In crescita costante anche la Grande Panda, con 2.526 immatricolazioni che le valgono l’ottavo posto assoluto e il terzo nella classifica delle berline di segmento B. FIAT rafforza inoltre la sua leadership nella micromobilità con la Topolino elettrica, che a settembre ha conquistato oltre il 33% del mercato dei quadricicli a batteria.

