Honda si conferma marchio di riferimento per la mobilità su due ruote in Italia

(Adnkronos) – Nel periodo gennaio-maggio 2025, Honda ha consolidato la propria posizione al vertice del mercato motociclistico italiano. Con quasi un veicolo su tre immatricolato che porta il suo logo, la Casa dell’Ala ha registrato una quota complessiva del 28,2%, suddivisa tra il 38,1% nel comparto scooter e il 15,1% nel settore moto. Una performance, quella di Honda, che testimonia l’efficacia di una gamma pensata per intercettare tutte le esigenze, dall’utilizzo urbano quotidiano alle esperienze di viaggio più coinvolgenti. Tra i modelli più apprezzati dai motociclisti italiani spicca l’X-ADV, unico nel suo genere per la capacità di fondere lo stile SUV alla praticità di uno scooter, oltre che per il suo avveniristico cambio sequenziale. Al suo fianco, i modelli della gamma SH continuano a essere protagonisti indiscussi del traffico cittadino: SH125i e SH150i guidano i segmenti rispettivamente 125 cc e mid scooter, mentre SH350i e ADV350 dominano la fascia dei maxiscooter, due modelli al top per prestazioni e piacere di guida. Sul fronte turismo e sport touring, la NT1100 mantiene la leadership grazie a comfort, dotazioni e versatilità. Nell’universo delle custom di media cilindrata, la CMX500 Rebel si distingue per stile e accessibilità. “I numeri parlano chiaro”, ha dichiarato William Armuzzi, General Manager di Honda Italia, “La varietà e la qualità della nostra gamma rappresentano un punto di forza ineguagliabile in un mercato in costante evoluzione. La fiducia che ci viene accordata ogni giorno da migliaia di clienti ci spinge a innovare senza sosta, proponendo mezzi affidabili, tecnologicamente evoluti e capaci di soddisfare ogni tipo di motociclista”.

