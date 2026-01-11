Kia elettrizza il Bruxelles Motor Show 2026

- Advertisement -

(Adnkronos) –

Kia apre un nuovo capitolo della propria storia GT al Bruxelles Motor Show 2026 con il debutto di EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT, tre nuove versioni ad alte prestazioni dei suoi modelli 100% elettrici che portano il carattere GT nei segmenti dei crossover compatti, hatchback, fastback e C-SUV. Le nuove varianti GT combinano hardware dinamico evoluto con un ecosistema software dedicato per offrire un’esperienza di guida coinvolgente che coniuga prestazioni, comfort e fruibilità quotidiana. Le EV3 GT ed EV4 GT sono equipaggiate con trazione integrale AWD a doppio motore da 215 kW, batteria da 81,4 kWh, sospensioni a controllo elettronico con taratura GT e cerchi da 20” con pneumatici performance. La EV5 GT invece porta la sportività GT nel segmento C-SUV con AWD, potenza e coppia migliorate, assetto GT con sospensioni a controllo elettronico e rilevamento delle condizioni stradali, pneumatici sportivi e dettagli di design esclusivi. L’avvio della produzione è previsto per il secondo trimestre 2026. Le date di lancio commerciali saranno comunicate in prossimità dell’inizio delle vendite.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)