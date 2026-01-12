Leapmotor, per 2026 accelera espansione in Europa, target 1 mln

- Advertisement -

(Adnkronos) – Dopo il 2025, primo anno di presenza piena in Europa, Leapmotor punta quest'anno ad accelerare la sua espansione nel mercato continentale. quello che ha registrato la crescita più forte per il brand, con l'obiettivo di raggiungere un milione di unità vendute nei dodici mesi. Allo stesso tempo, cercherà di aumentare la produzione locale in paesi come la Spagna, dove produrrà la B10. L'indicazione è arrivata dal Ceo di Leapmotor, Tianshu Xin, che ha partecipato al Salone dell'Automobile di Bruxelles. La decisione di aumentare la produzione in Europa – ha spiegato – dipenderà dal potenziale volume di localizzazione di questi modelli nella regione e dalla capacità dei vari stabilimenti Stellantis. "Vogliamo restare qui a lungo. Non spariremo domani, come alcuni marchi cinesi", ha affermato Xin. A questo proposito, il manager ha sottolineato il fatto che l'azienda abbia superato gli 800 punti vendita nel suo primo anno di attività in Europa, il che è "una testimonianza della fiducia" guadagnata dagli investitori e dalla comunità. Allo stesso modo, il Ceo di Leapmotor ha sottolineato che i clienti del marchio sono nuovi, senza alcuna "cannibalizzazione" di altri marchi del Gruppo Stellantis, mentre la joint venture consente di sfruttare i vantaggi dell'infrastruttura integrata del gruppo. "Consideriamo Leapmotor un'offerta complementare agli altri 14 marchi della famiglia Stellantis", ha insistito. L'esclusivo modello di business di Leapmotor, con l'investimento strategico di Stellantis nell'azienda, consente al marchio cinese di competere sulla qualità, offrendo una gamma complementare di prodotti e servizi ai clienti che visitano le sue concessionarie. "Se un cliente desidera acquistare un veicolo e non trova nulla di adatto tra i marchi tradizionali, ma cerca un veicolo elettrico con tecnologia competitiva, non è obbligato a rivolgersi a un concorrente", ha affermato il manager. In questo contesto, Leapmotor ha presentato in Europa la B03X. Il suo lancio segna l'inizio di un nuovo capitolo nel segmento delle compatte in rapida crescita a livello mondiale. Questo modello è il primo veicolo sviluppato su una piattaforma globale completamente nuova, progettata per soddisfare gli standard internazionali. Nel frattempo, la nuova B05 inizierà ad arrivare in Europa quest'anno, forte di un'autonomia WLTP fino a 460 chilometri e una capacità di ricarica rapida in corrente continua superiore a 170 kW. La B05 è inoltre dotata di tecnologie avanzate, come l'assistente basato sull'intelligenza artificiale nel nuovo Leap OS 4.0 Plus. Inoltre, Leapmotor ha ampliato la sua gamma con la nuova B10 Hybrid EV, dotata di tecnologia Range Extended EV (REEV). Gli ordini sono aperti dal 9 gennaio in mercati europei selezionati, con un prezzo di vendita a partire da 29.900 euro. Leapmotor ha raggiunto un traguardo storico nel 2025, conquistando la prima posizione tra i marchi cinesi emergenti di veicoli elettrici di nuova generazione (NEV) grazie alla prestazione annuale eccezionale. L’azienda ha consegnato un totale di 596.555 veicoli in tutto il mondo (incluse vendite domestiche ed export), registrando un aumento del 103% su base annua e confermando solidità e competitività nel mercato. Il solo mese di dicembre ha contribuito con 60.423 consegne sull’intera gamma prodotti, evidenziando l’accelerazione della crescita di Leapmotor e consolidandone la leadership nel settore della mobilità elettrica in rapida evoluzione.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)