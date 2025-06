Lotus presenta EMIRA V6 se ed EMIRA TURBO

(Adnkronos) –

Lotus presenta altri due modelli super sportivi, si parte da EMIRA V6 che rappresenta prestazioni mozzafiato e un piacere di guida al limite. La nuova Lotus Emira V6 SE è mosso da un propulsore V6 3.5 litri sovralimentato da ben 400 CV, abbinato di serie a un cambio manuale a sei rapporti con differenziale autobloccante (LSD), capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi. Tra le novità tecniche segnaliamo: un nuovo supporto di compressione per il cambio manuale, per avere cambiate più precise; una taratura ottimizzata degli ammortizzatori e regolazioni fini della geometria delle sospensioni per migliorare maneggevolezza e comfort ed infine due assetti selezionabili: Tour (uso quotidiano) e Sport (dinamismo potenziato).

la Emira Vè è disponibile in 15 diversi colori della carrozzeria, 7 combinazioni interne, 4 finiture pinze freno e 8 design cerchi. La seconda novità è l’Emira Turbo, una supercar che monta un motore 4 cilindri turbo twin-scroll con cambio DCT a 8 rapporti, entrambi forniti dal partner tecnologico AMG. Lo scatto è felino, da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. Di serie include: la frenata automatica d’emergenza, il riconoscimento segnali stradali, il rilevamento angolo cieco, il rilevamento stanchezza. Mentre quando si parla di comfort la Lotus Emira Turbo dispone di:

Sedili regolabili elettricamente in 12 posizioni con memoria,



Sistema audio da 190W,



Connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

Tra gli optionals a richiesta troviamo: Il convenience Pack, l'extended Co-Driver Pack e l'extended Lower Black Pack.

