Mazda inaugura l’Expo nazionale delle “Eccellenze Italiane”

(Adnkronos)

Mazda inaugura a Firenze presso la storica Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi un mostra unica dedicata all’apertura dell’Expo nazionale delle “Eccellenze Italiane”.

Il progetto è stato ideato e realizzato da Mazda in collaborazione con Inghirami Company e patrocinato dall’Associazione Marchi Storici d’Italia. Al centro di questo percorso emerge un filo conduttore unico: la profonda affinità tra i valori della cultura giapponese e quella italiana.

Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Italia, per l'occasione ha dichiarato: “ Siamo orgogliosi di vedere questo viaggio intrapreso circa un anno fa prendere forma in questa meravigliosa mostra che celebra la connessione tra la maestria artigianale italiana e il Crafted in Japan che caratterizza le nostre vetture. La Mazda CX-60, esposta nella Galleria insieme ai 56 manufatti, incarna questi principi e rappresenta l’espressione autentica di eccellenza artigianale, eleganza senza tempo. In questi mesi abbiamo percorso un ponte ideale tra Italia e Giappone andando a scoprire i valori principali del made in Italy che appaiono apparentemente lontani ma sono invece molto vicini tra loro. Abbiamo trovato sul territorio delle attività incredibili e devo dire siamo fortunati da italiani, ne abbiamo trovate tantissime qui c'è ne sono 56 e tutti assieme raccontano una storia fatta di bellezze e di individualità" .

Il Direttore di Inghirami Company, Tommaso Inghirami, ha affermato: “Con la partecipazione a questo ambizioso progetto non si è voluto semplicemente unire due aziende, ma far dialogare due culture che, pur geograficamente distanti, condividono gli stessi valori fondamentali: la maestria artigianale, la ricerca della perfezione, la passione che si tramanda di generazione in generazione. La nostra proposta per l’esposizione consiste in un’opera tessile di particolare pregio: una camicia emblematica sulla quale il maestro pittore ha realizzato a mano le sue raffigurative creazioni artistiche. Un’interpretazione artistica esclusiva dove l’arte incontra l’automotive. Il maestro Roberto Lanari di Sansepolcro ha trasformato questa camicia bianca firmata Inghirami in una tela d’autore, reinterpretando con il suo stile distintivo il logo Mazda e la linea iconica della Cosmo. L’opera cattura l’essenza del design giapponese attraverso la sensibilità pittorica toscana, dove ogni pennellata racconta la storia di un’auto leggendaria e di un marchio che ha fatto del motore rotativo la sua firma distintiva. Pezzo unico, interamente dipinto a mano. Un connubio perfetto tra tradizione artistica italiana e innovazione automobilistica nipponica”.

