Mercedes-Benz Vans: il futuro del trasporto professionale

Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni di innovazione nel trasporto commerciale, unendo tradizione e tecnologia con una visione chiara: reinventare ancora una volta il concetto di van professionale. L’occasione è duplice, un tributo al passato e un’anticipazione del futuro, con la presentazione del van per le consegne più antico al mondo, accanto all’attuale eSprinter, simbolo della nuova mobilità elettrica del marchio. Per sottolineare la continuità di questa evoluzione, Mercedes-Benz ha svelato “THE BOuLDER”, una maestosa scultura che unisce arte e tecnologia anticipando le forme del nuovo Sprinter. Lunga 6,5 metri, alta 2,75 e larga 2,5, è ricavata da un unico blocco materico e racchiude la filosofia del marchio: solidità, affidabilità e versatilità. Il suo design scolpito prefigura l’estetica della prossima generazione di van, sviluppata attorno alle reali esigenze dei professionisti. Alla base di questa nuova era c’è MB.OS, l’ecosistema digitale di Mercedes-Benz che garantirà aggiornamenti over-the-air e la piena integrazione di applicazioni di terze parti, rendendo i futuri veicoli commerciali più connessi, efficienti e aggiornabili nel tempo.



Thomas Klein, Responsabile di Mercedes-Benz Vans, sottolinea come l’azienda resti fedele al suo DNA: “

Da quasi 130 anni mettiamo esperienza e competenza al servizio dei nostri clienti. Le loro esigenze e il loro vantaggio sono la nostra priorità assoluta. Innovazione e qualità sono le fondamenta dei nostri van premium”.

Secondo Klein, la prossima generazione di Sprinter ridefinirà ancora una volta il segmento, grazie a propulsori evoluti, sistemi digitali intelligenti e una connettività pensata su misura per il lavoro quotidiano. Un equilibrio perfetto tra efficienza, tecnologia

e valore aggiunto, che conferma Mercedes-Benz come punto di riferimento assoluto nel mondo dei veicoli commerciali leggeri.

