Mobilize Share & Zity offre il carsharing al minuto

Zity, il servizio di carsharing 100% elettrico attivo a Milano dal 2022, entra in una nuova era, mantenendo la propria natura e inserendo l'App "Mobilize Share & Zity" che permette di continuare a noleggiare auto come di consueto ma aggiungendo nuove opzioni per viaggiare più lontano. "Questo mese saremo felici di festeggiare il terzo anniversario di Zity dal suo arrivo a Milano, con alcune novità interessanti. Dal 2022 abbiamo un impegno con i nostri Zityzen milanesi: offrire una mobilità sostenibile, semplice e accessibile che, con le tariffe attuali, ci rendono tra le soluzioni più competitive sul mercato milanese. Continuiamo a operare come sempre, con la nostra flotta 100% elettrica, ora integrata in una app più completa ma con lo stesso spirito di agilità, sicurezza e impegno verso i nostri cittadini", afferma Thiago Figueira, Country Manager per l’Italia di Zity by Mobilize.

La tariffa è variabile tra 0,28 e 0,41€/minuto e consente agli Zityzen di viaggiare economicamente con tutti i vantaggi del servizio. Zity dispone di auto 100% elettriche, accesso a 610 veicoli (Dacia Spring EV) disponibili in città, parcheggio gratuito e tariffa Standby per mantenere il noleggio all'interno o all'esterno della zona Zity. Con la nuova app il servizio funziona come sempre: noleggi da 1 minuto fino a 3 giorni, gestione 100% digitale e libertà di parcheggiare o terminare il viaggio ovunque all'interno della zona Zity. La nuova app "Mobilize Share & Zity" include il servizio di noleggio giornaliero, con una flotta dedicata, basato su due stazioni di ritiro e riconsegna delle auto, che consente di muoversi liberamente in tutta l’Italia. Nella lista vettura ora sono disponibili anche quaranta veicoli (Nissan Juke), con un prezzo di lancio di 39,99€/giorno fino al mese di giugno. Il valore include un'assicurazione completa e chilometraggio illimitato. Le stazioni di ritiro e riconsegna delle auto a Milano sono 2, PARK H24 in via Frigia, 21 e PARK 09:00-18:00 in via Guido Capelli, 12. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)