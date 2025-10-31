Suzuki Car of EICMA 2025: la Vitara Hybrid unisce due mondi

(Adnkronos) –

Suzuki si conferma protagonista del panorama motoristico internazionale conquistando il titolo di “Car of EICMA 2025”. In occasione del salone mondiale dedicato alle due ruote, in programma a Rho Fiera Milano dal 6 al 9 novembre, il marchio giapponese celebra la profonda connessione tra moto e auto con una presenza scenografica e dal forte valore simbolico. Per suggellare questo legame, Suzuki espone due versioni one-shot della sua Vitara Hybrid, realizzate appositamente per l’evento e caratterizzate da livree uniche ispirate al mondo motociclistico. Si tratta della Vitara Hybrid 8TT, che richiama i colori della sportiva GSX-8TT, e della Vitara Hybrid DR-Z4, dedicata all’iconica gamma DR-Z, ambasciatrice dello spirito off-road del brand. La prima sarà esposta all’Expo 3 in Viale Italia, mentre la seconda sarà visibile all’Expo 7, nel Padiglione 14, nei pressi dell’area Motolive. Le due interpretazioni della Vitara rappresentano un inedito dialogo tra design automobilistico e linguaggio motociclistico, fondendo stile retrò, tecnologia e passione sportiva. La livrea 8TT riprende le linee armoniose e i colori della storica T500 “Titan”, mentre la versione DR-Z4 trasmette la robustezza e la vocazione avventurosa della gamma dual-sport di Hamamatsu. Sul fronte tecnico, la Suzuki Vitara Hybrid resta fedele alla sua identità di SUV compatto e versatile, spinto dalle soluzioni Hybrid 140V con motore 1.5 DUALJET o Hybrid 48V abbinato al motore 1.4 BOOSTERJET.

La trazione 4WD AllGrip Select garantisce aderenza su ogni superficie, mentre il nuovo infotainment con schermo touch da 9”, navigatore integrato e connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto assicura un’esperienza sempre connessa e intuitiva. Vitara si distingue anche per l’elevato livello di sicurezza grazie a sistemi avanzati come “Attentofrena” (DSBS II), “Guidadritto” (LKA+LDP) e “Guardalastrada” (DMS), che monitorano costantemente l’ambiente circostante e lo stato del conducente, offrendo un supporto alla guida ai vertici della categoria.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)