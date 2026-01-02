Volkswagen Golf GTI e Golf R: doppio trionfo nella 10Best 2026

- Advertisement -

(Adnkronos) – La nuova generazione delle compatte sportive Volkswagen ottiene un riconoscimento di peso: Volkswagen Golf GTI e Golf R entrano entrambe nella lista “10Best 2026”, uno dei riferimenti più autorevoli del panorama automobilistico statunitense. Un risultato che conferma quanto le due versioni ad alte prestazioni della famiglia Vokswagen Golf continuino a essere un punto di riferimento per equilibrio dinamico, versatilità e valore percepito. Per il 2025 la gamma ha introdotto un restyling profondo, capace di rinfrescare linee e contenuti senza snaturare il carattere delle due compatte. L’intervento ha portato gruppi ottici rivisitati, paraurti aggiornati e un abitacolo con una filosofia completamente nuova: comandi più intuitivi, materiali migliorati e un sistema infotainment rinnovato, progettato per un’interazione più naturale. Proprio questo salto qualitativo negli interni è stato uno dei fattori determinanti nel giudizio della giuria. Oltre agli aggiornamenti estetici e digitali, Golf R ha ricevuto un intervento tecnico mirato: la potenza sale di oltre 10 cavalli, un’evoluzione che ne amplifica la reattività senza alterarne la fruibilità quotidiana. Per gli appassionati più puristi è disponibile il pacchetto Euro Style, che introduce lo scarico Akrapovic in titanio, sedili sportivi specifici e la rimozione del tetto apribile per ridurre il peso di circa 36 kg. La Golf GTI 2026 resta fedele alla sua filosofia: sportività accessibile, comportamento sincero e una gamma declinata nelle versioni S, SE e Autobahn.

La selezione “10Best” valuta ogni anno decine di modelli sulla base di criteri come valore, piacere di guida e coerenza con la missione del prodotto. L’ingresso simultaneo di GTI e R nella graduatoria 2026 conferma come Volkswagen abbia saputo evolvere un progetto storico mantenendo intatto ciò che lo ha reso iconico: la capacità di unire concretezza e divertimento.

