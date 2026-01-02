Milo Manara interpreta il calendario TEXA 2026: un omaggio all’eccellenza italiana

- Advertisement -

(Adnkronos) – Il tradizionale appuntamento di fine anno con il calendario TEXA si rinnova con un’edizione 2026 che porta ancora una volta la firma di Milo Manara. L’artista, legato all’azienda da una collaborazione che prosegue ininterrottamente dal 2008, ha realizzato un’opera che coniuga fascino estetico e spirito industriale, trasformando un oggetto celebrativo in una produzione da collezione per appassionati e professionisti del settore automotive. Per l’edizione 2026, Manara ha scelto di rappresentare l’evoluzione di TEXA attraverso un’illustrazione che mette al centro la collaborazione con Automobili Lamborghini. Al fianco di una figura femminile dallo stile raffinato compare una Temerario, la nuova supersportiva ibrida plug-in che incarna l’approccio tecnologico della Casa di Sant’Agata Bolognese. Un modello che, come la Revuelto, impiega componenti fondamentali progettati e realizzati da TEXA: gli inverter e la centralina di controllo veicolo, elementi chiave nella gestione dell’architettura ibrida. L’immagine scelta da Manara non si limita a valorizzare l’incontro tra design, performance e ricerca, ma riflette anche il percorso di crescita della divisione e-Powertrain di TEXA.

Le soluzioni sviluppate dall’azienda hanno acquisito una rilevanza sempre maggiore grazie all’elevato livello di ingegnerizzazione e alla qualità produttiva, frutto di investimenti che negli ultimi anni hanno rafforzato ulteriormente il posizionamento di TEXA nel panorama dell’industria automotive italiana. Sul fondo dell’illustrazione compare inoltre uno scorcio del nuovo stabilimento TEXA, destinato a entrare in funzione nel 2026. Con una superficie superiore ai 30.000 metri quadrati, il sito sarà dedicato principalmente alla produzione di strumenti per il garage equipment, ampliando la capacità industriale dell’azienda e completando un progetto strategico che ne accompagnerà lo sviluppo nei prossimi anni.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)