XPENG G6 MY26: il SUV Coupé che accelera l’evoluzione elettrica

(Adnkronos) – L’arrivo del nuovo XPENG G6 MY26 segna un passo rilevante nella strategia del marchio in Italia. Importato da ATFlow, il SUV Coupé introduce una serie di aggiornamenti che puntano su efficienza, velocità di ricarica e cura progettuale. L’architettura a 800 V con tecnologia SiC, abbinata alle batterie LFP di ultima generazione, permette rifornimenti particolarmente rapidi: dal 10% all’80% in dodici minuti, con picchi di ricarica fino a 451 kW. Il frontale X-BOT Face design, l’incremento delle colorazioni disponibili e la Black Edition dedicata alla versione Performance contribuiscono a definire un’identità più matura e distintiva. La piattaforma SEPA 2.0, combinata con l’elettronica di bordo X-EEA 3.0, consente al SUV Coupé di ridurre le soste e garantire un’autonomia fino a 525 km WLTP. La variante AWD Performance della nuova XPENG G6 offre valori dinamici di rilievo: 488 CV complessivi, 660 Nm e uno 0-100 km/h in 4,1 secondi. A supporto del conducente opera l’XPILOT 2.5, con radar, telecamere, sensori a ultrasuoni e Driver Monitoring System, differenziati in base all’allestimento. Gli aggiornamenti OTA mantengono costante l’evoluzione del veicolo, migliorando nel tempo funzioni e gestione energetica. Il design esterno privilegia aerodinamica e pulizia visiva: superfici tese, luce LED side-to-side e nuove proporzioni per il posteriore permettono di raggiungere un Cx di 0,248. Le maniglie a scomparsa, i cristalli senza cornice e il portellone smart elettrico testimoniano l’attenzione alla funzionalità quotidiana. La gamma cerchi spazia dai 18’’ eco-design ai 20’’ specifici per veicoli elettrici, disponibili di serie sulle versioni Long Range e Performance. L’abitacolo introduce un approccio più maturo: display centrale da 15,6’’ ad alta definizione, quadro strumenti da 10,25’’ e plancia ridisegnata creano un ambiente ordinato e intuitivo. La nuova illuminazione ambientale offre oltre trenta tonalità e animazioni dedicate.

