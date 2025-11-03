YAMAHA a EICMA 2025: tecnologia, emozioni e grandi novità

(Adnkronos) – Il palcoscenico più atteso del mondo moto è pronto ad accendersi. A EICMA 2025 Yamaha torna protagonista assoluta e, nel suo 70° anniversario invita tutti gli appassionati delle due ruote per un viaggio tra tecnologia, performance e passione senza confini. I visitatori tra anteprime, attività tematiche e incontri con i campioni del motociclismo internazionale presenta dallele nuove TRACER 7 Y-AMT e WR e TT-R, fino al ritorno della WR 125 R. Yamaha svela una gamma rinnovata e proiettata al futuro. In arrivo anche due icone per il 2026: la TÉNÉRÉ 700 World Raid e la XSR 900 GP, tributo a Kenny Roberts con una livrea speciale.

Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Motor Europe N.V.dichiara: “EICMA è la festa di tutti, appassionati e non, e quest’anno ha un sapore unico: tante novità, esperienze, test e racconti da vivere insieme. un’occasione per celebrare la nostra storia e guardare al futuro, sempre con la stessa passione."



