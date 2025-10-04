Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: “In Italia più pet che abitanti”

(Adnkronos) – In Italia "ci sono più animali domestici che abitanti: 60 milioni di amici pet vivono nelle nostre case, di fatto sono parte delle nostre famiglie". E la giornata mondiale a loro dedicata nel giorno di San Francesco "non è un caso. Il poverello di Assisi è stato il primo uomo nella storia ad amare e rispettare tutto il creato, uomini e animali, essere viventi e senzienti". Questo 4 ottobre "sia un'occasione per festeggiare con i nostri amici pelosi nel segno del rispetto e dell'amore sull'esempio di San Francesco". E' l'invito di Federico Coccia, medico veterinario Ca' Zampa, che all'Adnkronos Salute traccia un quadro della 'popolazione animale' che abita nelle case degli italiani: convivono con noi "oltre 25 milioni di pesci rossi, 10 milioni di cani e 10 milioni di gatti", comincia a elencare l'esperto. Seguono gli uccellini (13 milioni) – secondo il rapporto Assalco Associazione nazionale tra le imprese per l'alimentazione e la cura degli animali da compagnia – gli altri piccoli mammiferi tra cui conigli, furetti e roditori (criceti, cavie, cincillà e degu) che raggiungono quota 1,8 milioni, e quindi i rettili – tartarughe, serpenti e iguane – che sono circa 1,3 milioni. Ma è soprattutto con gli amici pelosi "più vicini a noi che interagiamo di più" spiega l'esperto, "non a caso li portiamo con noi in vacanza, trascorriamo con loro il nostro tempo libero e la vita di tutti i giorni. Sono parte della famiglia, e quando muoiono lasciano un grande vuoto e tanto dolore". Oggi il rispetto nei confronti degli animali è più o meno garantito, "al contrario del passato – osserva Coccia – Le strutture alberghiere e alcune spiagge in Italia sono pet-friendly". Non solo, "con le nuove linee guida dell'Enac anche gli animali domestici di peso superiore agli 8-10 kg potranno finalmente viaggiare in cabina, seppur con precise condizioni di sicurezza tese a garantirne il benessere lungo il viaggio. Una svolta attesa da milioni di passeggeri che considerano il proprio pet un vero componente della famiglia". E anche "su alcuni treni cani, gatti e altri animali domestici di piccola taglia possono viaggiare gratuitamente in un trasportino". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)