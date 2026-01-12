Da idraulico a babysitter: Nintendo lancia la linea My Mario in Italia

- Advertisement -

(Adnkronos) – Il Regno dei Funghi si prepara ad accogliere una nuova generazione di utenti attraverso il debutto italiano di My Mario, la serie di prodotti e contenuti concepita per introdurre i bambini in età prescolare all'universo della casa di Kyoto. Dopo il lancio avvenuto in Giappone nell'agosto 2025, la collezione arriverà ufficialmente sul mercato nazionale il prossimo 19 febbraio. L'iniziativa punta a creare un punto di contatto tra genitori e figli, utilizzando icone storiche come Mario, Luigi, la Principessa Peach e Yoshi per stimolare l'immaginazione e il gioco condiviso attraverso strumenti pedagogici e interattivi. L'offerta commerciale iniziale si focalizza sulla concretezza dei materiali naturali, proponendo set di blocchi di legno ispirati agli elementi iconici della saga, disponibili in versioni da tre e trenta pezzi. Parallelamente, la collaborazione con partner storici del settore giocattolo come Simba ha portato allo sviluppo di una linea di peluche morbidi e sonagli, studiati specificamente per la manipolazione da parte dei più piccoli. La strategia di distribuzione prevede una prima fase di esclusività sul My Nintendo Store a partire dalla metà di febbraio, seguita da una distribuzione più capillare presso i rivenditori fisici autorizzati nel corso dell'anno. Sul fronte tecnologico, l'espansione del brand passa attraverso l'applicazione gratuita Ciao, Mario!, progettata per un'interazione intuitiva su dispositivi smart e console Nintendo Switch, inclusa la recente Nintendo Switch 2. L’ecosistema digitale è completato da una serie di contenuti audiovisivi in stop-motion già consultabili sui canali ufficiali, finalizzati a intrattenere il target di riferimento con un linguaggio visivo semplice e immediato. Il progetto non si esaurirà con il lancio dei primi giocattoli, poiché il catalogo è destinato ad ampliarsi nei mesi successivi con l’introduzione di una linea di abbigliamento dedicata ai neonati, un libro interattivo e accessori per il bagnetto prodotti da TOMY.

