Farmaceutica: Ipsen Italia, Irina Zotova è il nuovo presidente e Ad

- Advertisement -

(Adnkronos) – Ipsen Italia annuncia la nomina di Irina Zotova come nuovo presidente e Amministratore delegato. L’Azienda biofarmaceutica, leader nello sviluppo di farmaci innovativi in oncologia, malattie rare e neuroscienze, rafforza così la propria strategia di crescita e innovazione nel mercato italiano. Irina Zotova vanta una ventennale esperienza nel settore farmaceutico internazionale, maturata in ruoli di leadership in aziende come Novartis e Amgen, dimostrando una solida visione strategica e una profonda conoscenza del mercato. Entrata in Ipsen nel 2022, ha ricoperto il ruolo di Amministratore delegato della Russia e dei Paesi CIS, dimostrando doti di leadership orientate all’innovazione, alla valorizzazione delle persone e alla creazione di valore sostenibile. Con un background iniziale in Fisiologia umana e un MBA in Business Administration and Management conseguito presso la Stockolm School of Economics – informa una nota – la nuova Ad guiderà Ipsen Italia nel consolidamento degli obiettivi strategici perseguendo l’impegno dell’Azienda negli ambiti di ricerca e sviluppo, accesso alle terapie e visione di lungo periodo. "È per me un grande onore entrare a far parte del team italiano; con entusiasmo lavorerò per contribuire alla costante crescita di Ipsen come player chiave in oncologia, neuroscienze e malattie rare – dichiara Irina Zotova-. Grazie alle nostre forti connessioni, continueremo a essere al fianco della comunità scientifica, delle Istituzioni e delle Associazioni di Pazienti per unire le forze e affrontare insieme le grandi sfide di salute. Il nostro impegno in innovazione e ricerca sarà costante per garantire l’accesso a terapie trasformative in grado di migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. Crediamo, infatti, che il successo risieda nella capacità di generare un impatto positivo e sostenibile per tutta la comunità e nella forza di una squadra unita e affiatata come quella italiana".

—salute/farmaceuticawebinfo@adnkronos.com (Web Info)