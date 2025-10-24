French Choc

(Adnkronos) – L'opening party si terrà mercoledì 29 ottobre, ore 21.00, all'eSports Stadium (Palatagliate di Lucca): una notte di pura energia e sonorità d’avanguardia per inaugurare il festival con tre protagonisti eccezionali della scena musicale internazionale. Étienne de Crécy, leggenda della French Touch e pioniere della musica elettronica europea, firma un dj set esclusivo: un viaggio attraverso tre decenni di innovazione sonora, tra eleganza, ritmo e visione artistica. Venin Carmin, la nuova voce del dark pop francese, con il suo universo sonoro tra cold pop, post-punk ed electroclash, porta a Lucca un live ipnotico e cinematografico. Andrea Rock, voce ribelle e cuore punk della radio italiana, storico speaker di Virgin Radio, apre la serata con un dj set che unisce rock, energia e libertà. Un’unica notte, tre anime e una sola promessa: accendere Lucca con un’esplosione di musica, luce e libertà. L'accesso alla serata è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza fino a esaurimento posti. I possessori di ticket per Lucca Comics & Games avranno una fila prioritaria dedicata.

