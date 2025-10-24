(Adnkronos) – Preparate i dadi, lucidate le pedine e scaldate i cervelli: anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più coinvolgenti del festival… Play with the Designer. Un’occasione unica (e imperdibile) per vivere il gioco da una prospettiva diversa: sedersi al tavolo direttamente con chi i giochi li crea davvero. Che si tratti di autori italiani o internazionali, avrete l’opportunità di scoprire retroscena, curiosità, meccaniche inedite e magari anche qualche anteprima esclusiva, tutto mentre giocate insieme a loro. Non è solo una partita: è un’esperienza immersiva nel cuore pulsante del rinnovato Games Café, che quest’anno sarà ancora più grande. Un luogo accogliente, tutto dedicato a chi ama il gioco da tavolo e di ruolo e vuole condividerlo con chi lo crea. Anche quest’anno siamo orgogliosi di collaborare con La Gilda del Cassero, che con passione ed energia si occuperà di prenotazioni e accoglienza per farvi vivere ogni sessione al meglio. Le volontarie e i volontari saranno al vostro fianco per guidarvi, rispondere alle domande e farvi sentire subito a casa. Per prenotare la vostra partita basterà recarvi al desk della Ludoteca oppure, per qualsiasi informazione, rivolgersi all'info point del Games Cafè. Siamo felici di confermare anche quest’anno la preziosa collaborazione con SAZ Italia, la sezione italiana della più importante associazione europea di autori di giochi, che porterà al tavolo tanti designer pronti a condividere con voi il loro talento, le loro idee e – ovviamente – i loro giochi! Che siate giocatori esperti o semplici curiosi, Play with the Designer è il posto giusto per voi. Un’occasione per imparare, divertirsi e magari scoprire il vostro prossimo gioco preferito, direttamente insieme al suo autore. Vi aspettiamo con tanti giochi, tanti designer e un sacco di voglia di giocare insieme. Non mancate. Programma Play with the Designer Mercoledì 29 11-13 – Carlo Todeschini – Medieval Monster Hunt 11-13 – BoardGames Academy – Guardie & Ladri GDR 13-15 – Luca Borsa – Flower Field 13-15 – Giordano Sardella – Drakonia GDR 15-17 – Remo Conzadori – Capitan Flip 15-17 – Mauro Longo e Alberto Tronchi – Royalty the Royal GDR 15-17 – Paolo Mori – Toy Battle 17-19 – Daniele Molinari – No More Death NY 17-19 – Leonardo Comini – Crystal Eches Giovedì 30 11-13 – Enrico Briano – My Murder Mystery 11-13 – Valentino Sergi – Totem GDR 13-15 – Davide Molinari – No More Death NY 13-15 – Moreno Pollastri – Futhark GDR 15-17 – Stefania Niccolini – Norsewinde 15-17 – Marco Canetta – Kingdom Crossing 15-17 – Luca Magorosso – 2220 GDR 15-17 – Mauro Longo e Alberto Tronchi – Royalty the Royal GDR 17-19 – Filippo Landini – Glommies 17-19 – Errico Borro – Il Tempo della Spada GDR Venerdì 31 11-13 – Claudio Serena – Kulthos GDR 11-13 – Atropo Kelevra – Last Sabbath GDR 13-15 – Enrico Vicario – Sensu 13-15 – Zaga – Armakitten GDR 15-17 – Flaminia Brasini e Virgilio Gigli – Metropolis 15-17 – Matthijs Holter – The Roots of Soledad GDR 17-19 – Simone Santini – Deliricards 17-19 – Elena Mattavelli – Ortomio GDR 17-19 – Luca Borsa – Flower Field Sabato 1 11-13 – Tea Bruno – Sipario/Sipario Horror 11-13 – Ludovico M. Venturini – Ceneri GDR 13-15 – Christian Giove- Molly 13-15 – Filippo Tedesco – Ancestors GDR 15-17 – Raffaele Vota – Dirt City Blues GDR 15-17 – Iacopo Frigerio – Pilgrims of the Murk Dome GDR 15-17 – Carlo Todeschini – Medieval Monster Hun 15-17 – Leonardo Comini – Crystal Eches Domenica 2 11-13 – Federico Marcucci – Candy Utopia 11-13 – Andrea Angiolino – L’allenatore nel pallone – Fantozzi Batti Lei – Wings of Glory – Prima o dopo (Treccani) 13-15 – Angelo Tappa – Crystal Echoes 13-15 – Ian Hathaway – Pumpkin Spice GDR 15-17 – Leonardo Comini – Crystal Echoes 15-17 – Giordano Sardella – The Mindnight Pages GDR 17-19 – Simone Sartini – Deliricards 17-19 – Gianluca Horton – No Escape Until Down

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)