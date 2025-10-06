Orgoglio e pregiudizio rivive in audio, un nuovo adattamento immersivo

(Adnkronos) – Audible porta in Italia una delle storie più amate della letteratura mondiale. In occasione del 250° anniversario della nascita di Jane Austen, debutta l’adattamento Audible Original di Orgoglio e pregiudizio. L’adattamento intreccia la trama del grande classico con i pensieri più intimi di Elizabeth Bennet, restituendo emozioni e turbamenti con un’intensità nuova. A dare voce ai protagonisti troviamo Ludovica Martino nei panni della brillante Elizabeth Bennet, Federico Cesari nel ruolo dell’enigmatico Mr. Darcy e Isabella Ferrari come la Signora Bennet. "Dare voce a Elizabeth Bennet è stata un’esperienza che ha superato totalmente le mie aspettative", racconta Martino. "Mi ha stimolata come attrice e mi ha permesso di imparare molto sulla gestione vocale, recitando come in un film ma con la sola voce". Cesari sottolinea la sfida e il privilegio di reinterpretare un personaggio così iconico in una forma nuova: "Mi sono avvicinato a questo ruolo in maniera diversa da quella a cui sono abituato ed è meraviglioso riscoprire la duttilità del mestiere dell’attore". Isabella Ferrari aggiunge: "Ho riletto Orgoglio e pregiudizio con occhi nuovi. Austen sognava il reale in un mondo sempre più artificiale, e questo è ancora attualissimo". Il progetto nasce dalla penna della pluripremiata Lulu Raczka (Women, Beware the Devil) e dalla produzione di Brock Media, società britannica candidata ai BAFTA, guidata da Sarah Brocklehurst (The Outrun). L’audio è stato realizzato in Dolby Atmos, con un sound design cinematografico firmato Brain Audio e una colonna sonora originale di Morgan Kibby (M83, The Watcher), candidata ai Grammy. Per celebrare il debutto italiano, Audible organizza una serata speciale di blind listening venerdì 10 ottobre dalle 18 alle 23 presso Combo Milano. L’evento offrirà al pubblico l’occasione di ascoltare alcuni dei momenti più iconici del romanzo in un ambiente immersivo e sensoriale. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale di Audible.

