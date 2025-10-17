Osservatorio Angi: IA e VR creano nuove professioni per la leadership digitale italiana

(Adnkronos) – Il Presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), Gabriele Ferrieri, è intervenuto questa mattina alla trasmissione "Agorà" su Rai Tre per commentare il successo della IV edizione dell'AI & VR Festival Multiverse World e delineare il ruolo cruciale dell'innovazione digitale nel futuro del Paese. L'intervento ha posto l'accento sull'impiego etico dell'intelligenza artificiale (IA) e sui benefici che questa tecnologia può apportare alla società. Ferrieri ha lodato l'evento di Torino, sottolineando come l'iniziativa abbia rafforzato il messaggio di potenziale leadership italiana nel settore digitale. "È stata un’edizione straordinaria, molto partecipata. Abbiamo saputo costruire un percorso di valore che ha messo al centro il tema dell’innovazione, del digitale e delle nuove tecnologie, dimostrando come queste possano essere davvero di supporto al benessere della cittadinanza, al servizio delle imprese e alla valorizzazione dei territori." Il Presidente ANGI ha evidenziato come la collaborazione tra settore pubblico e privato sia stata fondamentale per il risultato: "Il connubio fondamentale è stato quello rinnovato del partenariato pubblico-privato, che ha permesso di creare un importante dialogo tra imprese, istituzioni e territori — in particolare la città di Torino e la Regione Piemonte… La partecipazione e le testimonianze hanno dimostrato che l’Italia può essere leader in questa importante transizione digitale, considerando anche i tanti giovani talenti che abbiamo il piacere di rappresentare." Una delle aree dove l'IA è destinata a generare i maggiori benefici è il settore sanitario. Ferrieri ha illustrato la capacità predittiva degli algoritmi, che possono analizzare la storia clinica e le condizioni attuali di un paziente o di un atleta per valutarne non solo la situazione presente, ma anche quella futura. "L’intelligenza artificiale, attraverso i suoi algoritmi, ha la capacità di leggere la situazione presente ma anche di prevedere quella futura, grazie a una vera e propria azione predittiva. Questo consente, da un lato, di rendere più efficienti le terapie farmacologiche o gli interventi mirati al benessere psicofisico e, dall’altro, di individuare potenziali patologie nel tempo…" Questo strumento di grande efficacia si applica al campo della salute, dello sport e del benessere, permettendo l'intervento con terapie più adeguate per salvaguardare la salute.Ferrieri ha riconosciuto che le paure legate all'intelligenza artificiale sono "un sentimento comprensibile", sottolineando la necessità di un approccio etico e la definizione di limiti chiari nel suo utilizzo. Tuttavia, ha invitato a guardare ai benefici concreti: "D’altro canto, però, i dati dimostrano come l’AI possa rappresentare un valore aggiunto, non solo nell’efficientamento del mondo del lavoro, ma anche in molti aspetti della vita quotidiana." A sostegno di questa visione propositiva, sono stati citati i dati dell'Osservatorio ANGI, che evidenziano come l'intelligenza artificiale e la realtà virtuale (VR) favoriscano la creazione di nuove competenze e professioni. Queste figure sono spendibili all'interno delle aziende sia per chi intraprenda un percorso manageriale sia imprenditoriale.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)