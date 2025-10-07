RTX 5080 (Blackwell) porta l’IA e il 5K nel cloud gaming Nvidia

(Adnkronos) – Il cloud gaming entra in una nuova fase di potenza e realismo con l'avvio della distribuzione dei server Blackwell RTX su GeForce NOW. La notizia centrale è la disponibilità dei server basati su GeForce RTX 5080, che promettono di rivoluzionare l'esperienza di gioco nel cloud grazie a significativi upgrade tecnologici.

I nuovi server offrono prestazioni senza precedenti, con un aumento del frame rate fino a 2,8 volte più veloce grazie all'implementazione di Nvidia DLSS 4. Gli utenti possono ora accedere allo streaming con risoluzioni fino a 5K a 120 FPS su PC e Mac, oltre a beneficiare di uno streaming di qualità cinematografica, stabilendo un nuovo benchmark nel settore. L'implementazione di Blackwell RTX è monitorabile in tempo reale, con Miami e Varsavia che hanno già ricevuto l'aggiornamento; Portland e Ashburn sono le prossime città in lista. Per chi desidera seguire gli sviluppi, è disponibile la pagina dedicata all’implementazione dei server. L'ecosistema Nvidia continua a promuovere l'innovazione, invitando gli utenti a "seguire le città che si illuminano con NVIDIA Blackwell RTX nel cloud".

La nuova potenza di calcolo arriva in concomitanza con l'espansione del catalogo di gioco. Ottobre si annuncia un mese cruciale con l'arrivo di 17 nuovi titoli su GeForce NOW. Tra le uscite più attese che beneficeranno immediatamente della nuova architettura Blackwell RTX, figura Borderlands 4 di 2K e Battlefield 6 di Electronic Arts. La lineup del mese include inoltre titoli di grande richiamo come:

Little Nightmares III (Nuova uscita su Steam, 9/10)

Battlefield 6 (Nuova uscita su Steam e EA app, 10/10)

Jurassic World Evolution 3 (Nuova uscita su Steam, 21/10)

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (Nuova uscita su Steam, 21/10)

ARC Raiders (Nuova uscita su Steam, 30/10)

Gli utenti di GeForce NOW avranno anche accesso immediato all'azione con l’open beta di Call of Duty: Black Ops 7, disponibile dal 5 all’8 ottobre (o dal 2 ottobre per chi ha preordinato il gioco), sfruttando la caratteristica del cloud di essere costantemente aggiornato. Infine, sei nuovi titoli sono già disponibili questa settimana, tra cui Train Sim World 6 e Alien: Rogue Incursion Evolved Edition. Due titoli ricevono inoltre un'ottimizzazione specifica per la GeForce RTX 5080: inZOI e Total War: Warhammer III.

