Sinergie tra IA e sicurezza digitale: il confronto geopolitico a Roma

(Adnkronos) – La Sala Stampa della Camera dei Deputati ha ospitato, una conferenza promossa da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, con il patrocinio del Parlamento Europeo e in collaborazione con il Festival della Diplomazia. L'evento si è focalizzato sul rapporto sempre più critico tra l'avanzamento tecnologico, la sicurezza digitale e le mutevoli dinamiche geopolitiche globali. La cybersecurity e l'intelligenza artificiale sono emerse come elementi dirimenti per la competitività e la resilienza dei sistemi economici su scala globale. L’incontro ha costituito un momento di dialogo strategico tra rappresentanti istituzionali, mondo imprenditoriale ed esperti della ricerca, con l'obiettivo conclamato di delineare strategie comuni, mitigare i rischi e massimizzare le opportunità attraverso la cooperazione, lo sviluppo sostenibile e nuovi investimenti incentrati su sicurezza e innovazione. Il dibattito, moderato e coordinato da Giovanni De Negri, Direttore di Eurocomunicazione, ha visto la partecipazione di figure di spicco. L'On. Alessandro Giglio Vigna, Presidente della Commissione Affari Europei della Camera dei Deputati, ha inaugurato i lavori sottolineando la necessità di una prospettiva europea unificata per affrontare la sfida della digitalizzazione sicura. Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI, ha rimarcato il ruolo cruciale dell'innovazione italiana nel panorama globale. A seguire, Francesco Paolo Russo, Direttore Generale di ANGI, ha posto l’accento sulla sinergia tra attori pubblici e privati, elemento indispensabile per costruire un ecosistema digitale resiliente. La discussione è proseguita con gli interventi dedicati alla sicurezza internazionale e alla gestione del rischio. Matteo Pastorella, Consulente per la Cybersicurezza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha illustrato i rischi geopolitici emergenti e le relative strategie diplomatiche per il contenimento. La formazione e la protezione dei dati personali in ambito istituzionale sono state al centro dell'intervento del Gen. Giuseppe Alverone, esperto di Privacy e Cybersecurity e già DPO dell’Arma dei Carabinieri. Infine, il Gen. Vincenzo Falzarano, già Comandante del Comando Logistico 3ª Divisione dell’Aeronautica Militare, ha approfondito le implicazioni della cybersecurity nelle operazioni militari e logistiche, evidenziando la necessità di investire nelle tecnologie a duplice uso (dual-use). Al culmine del confronto, la visione dell'Associazione è stata sintetizzata dal Presidente Ferrieri, che ha dichiarato: "L’intelligenza artificiale e la cybersecurity rappresentano il cuore pulsante dell’innovazione per i giovani, le imprese e le startup. Come Associazione Nazionale Giovani Innovatori, crediamo fermamente che il futuro dell’Italia e dell’Europa passi attraverso investimenti mirati in queste tecnologie, capaci di generare opportunità per le nuove generazioni e rafforzare la sicurezza del nostro sistema economico. In questo contesto geopolitico complesso, l’Italia può e deve essere leader nella transizione digitale, grazie a un’intelligenza artificiale etica e innovativa che metta al centro l’uomo e il progresso condiviso". Un ringraziamento è stato rivolto al Festival della Diplomazia e al suo Presidente, Giorgio Bartolomucci, per aver promosso e valorizzato questo essenziale momento di confronto tra innovazione e relazioni internazionali all'interno della sua prestigiosa cornice programmatica.

