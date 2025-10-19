StatisticAll 2025: dati e AI ridisegnano il futuro del lavoro giovanile

(Adnkronos) – La città di Treviso ospita l'undicesima edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, in corso dal 16 al 19 ottobre. L'evento, intitolato "Il Fattore Umano. Lavoro, società, intelligenze artificiali: la rivoluzione dei dati", si configura come un laboratorio multidisciplinare volto ad analizzare le trasformazioni del mercato del lavoro attraverso la lente dei dati statistici. L'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), la prima organizzazione no profit italiana dedicata all'innovazione, ha confermato il suo ruolo di main partner del Festival. Questo impegno ha permesso di creare sinergie cruciali tra la ricerca statistica, le istituzioni e il mondo produttivo. Punto nevralgico della giornata di sabato 18 ottobre è stato lo speech "Giovani al lavoro. Dati, sfide ed innovazioni", tenutosi presso la Loggia dei Cavalieri. L'evento, moderato dal giornalista economico Massimo Taddei, ha visto la partecipazione di figure di alto profilo, tra cui il Presidente di ANGI, Gabriele Ferrieri, e Federica Pintaldi, ricercatrice ISTAT esperta di mercato del lavoro. Il panel ha analizzato i dati più recenti sul mondo del lavoro giovanile, identificando sia le sfide – dalla precarietà all'impatto dell'intelligenza artificiale e al gender gap – sia le opportunità offerte dalle innovazioni digitali e dai green jobs.

Gabriele Ferrieri ha espresso il suo compiacimento per la partecipazione e l'impatto dell'Associazione: "Oggi, al Festival della Statistica di Treviso, abbiamo discusso di un futuro del lavoro che non può prescindere dai giovani innovatori. Come Presidente di ANGI, sono orgoglioso del nostro impegno come main partner: abbiamo promosso il festival presso istituzioni, università e imprese, creando sinergie che trasformano i dati in azioni concrete." Ferrieri ha poi rimarcato il ruolo dell'innovazione come strumento per il progresso sociale: "Lo speech 'Giovani al lavoro. Dati, sfide ed innovazioni' con Federica Pintaldi e moderato da Massimo Taddei ha messo in luce come l'innovazione sia la chiave per superare le barriere demografiche e tecnologiche, rendendo il fattore umano al centro della rivoluzione digitale. ANGI continuerà a sostenere iniziative come questa, per un'Italia che investe sui talenti under 40 e sulla cultura dei dati come motore di crescita equa e sostenibile." StatisticAll 2025 è promosso da ISTAT, Società Italiana di Statistica (SIS) e Società Statistica Corrado Gini. Gode inoltre del patrocinio di istituzioni di rilievo, tra cui Commissione Europea, Parlamento Europeo, Regione Veneto e Comune di Treviso. Il ricco programma del Festival include laboratori educativi, talk e spettacoli, con oltre cento appuntamenti distribuiti in location iconiche come Piazza dei Signori, il Teatro Mario Del Monaco e il Campus Ca’ Foscari. La giornata conclusiva di domenica 19 ottobre, che celebra il centenario ISTAT, è focalizzata su merito e formazione, chiudendosi con un concerto blues di Matteo Sansonetto.

