Tech: l’esperienza in domotica domestica di Roborock arriva in giardino con 3 nuovi tosaerba

(Adnkronos) – Tutta l'esperienza in domotica domestica di Roborock al servizio di prati e giardini. Con l'evento "Rock the Mow – Time to Roll", organizzato a Monaco, l'azienda cinese ha celebrato il debutto di tre modelli tosaerba, RockMow S1 e RockNeo Q1 pensati per prati più 'semplici' e RockMowZ1, il modello di punta progettato per coprire fino a 5mila m² di prati irregolari in 24 ore e di padroneggiare pendenze fino all"80% (con angoli di 38,7°). I tre tosaerba celebrati all'evento bavarese sono stati da poco presentati a IFA 2025. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)