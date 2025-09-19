Tech: Carobello (Roborock Italia), ‘andiamo incontro ai problemi reali degli utenti’

(Adnkronos) – "Alla base dell'espansione di Roborock verso i robot tosaerba c'è la filosofia del nostro brand: andare incontro ai problemi reali e alle esigenze degli utenti. Per questo abbiamo intercettato i limiti e le difficoltà nella cura dei prati offrendo soluzioni tecnologiche avanzate e un design distintivo". Con queste parole, Chiara Carobello, Responsabile Comunicazione Italia di Roborock , ha spiegato la decisione dell'azienda cinese, già riconosciuta nel settore della robotica domestica, di espandere la propria gamma di prodotti anche all'outdoor con 3 nuovi modelli di robot tosaerba". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)