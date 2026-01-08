Mimmo Rotella: Autorotella, un Viaggio nell’Anima di un Artista

Autorotella: Un Viaggio Autobiografico nell’Immaginario di Mimmo RotellaLa Casa della Memoria di Catanzaro si appresta a celebrare il ventennario dalla scomparsa di Mimmo Rotella con una mostra illuminante, “Autorotella”, che invita a un’immersione profonda nella sua ricerca artistica.

Lungi dall’essere una semplice retrospettiva, l’esposizione si configura come un percorso dialogico tra parola e immagine, un’autobiografia visiva che svela l’evoluzione di un artista chiave del Novecento, profondamente radicato nel territorio catanzarese.

La mostra, curata da Alberto Fiz e promossa dalla Fondazione Mimmo Rotella, riunisce opere provenienti dall’archivio della Fondazione e dalla Casa della Memoria, luogo simbolico della formazione artistica e umana dell’artista.

La scelta di avviare le celebrazioni proprio qui, come sottolinea Raffaele Mostaccioli, consigliere della Fondazione, evidenzia l’importanza del legame indissolubile tra Rotella e la sua città natale, proiettando al contempo la sua figura e il suo operato in un contesto più ampio, con un programma di eventi previsti in diverse città italiane e internazionali entro il 2026.

“Autorotella” non è una narrazione lineare, bensì un’esplorazione frammentata e decostruttiva dell’identità dell’artista.

Come spiega il curatore Fiz, Rotella si sottopone a un continuo processo di autoriflessione, smembrando e ricomponendo la propria immagine con la stessa intensità con cui manipola manifesti e frammenti urbani.

Questo approccio, tipico della sua estetica, si traduce in un “io” molteplice, dinamico, in perenne trasformazione, specchio fedele del contesto sociale, culturale e politico che lo circonda.

L’opera di Rotella, dunque, si configura come un atto di resistenza e di rielaborazione critica della realtà, un’indagine continua sulla natura effimera dell’immagine e sulla sua capacità di influenzare la percezione della realtà.

L’iniziativa, come sottolinea il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, celebra un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia, nell’identità e nella memoria della città.

L’anniversario della sua scomparsa rappresenta un’opportunità irripetibile per onorare la sua eredità attraverso un ricco calendario di eventi culturali.

L’assessora comunale alla Cultura, Donatella Monteverdi, anticipa un programma articolato che culminerà nel luglio 2026 con una mostra al Complesso Monumentale San Giovanni, interamente dedicata al rapporto tra Mimmo Rotella e la sua città.

L’esposizione sarà arricchita da attività collaterali, tra cui incontri dedicati alla poesia epistaltica, collaborazioni con istituzioni culturali e scuole, e iniziative diffuse su tutto il territorio, testimoniando l’impegno della comunità locale nel preservare e promuovere l’opera di un artista che ha contribuito a definire l’immaginario contemporaneo.

L’esposizione di “Ikarus”, opera monumentale concessa in prestito al Comune, aggiungerà ulteriore prestigio all’evento, rafforzando il legame tra l’artista, la sua città e il futuro.