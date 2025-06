Fri Calabria: 100 Milioni per Imprese e Crescita Regionale

Calabria: Un Nuovo Fondo Rotativo per Rilanciare l’Imprenditoria e la Crescita EconomicaLa Regione Calabria sta imprimendo un’accelerazione strategica al suo impegno per la ripresa economica, annunciando l’istituzione del “Fri Calabria”, un innovativo fondo rotativo da oltre 100 milioni di euro destinato a sostenere le imprese regionali. L’iniziativa, frutto di una collaborazione sinergica tra la Regione Calabria, Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e l’Associazione Bancaria Italiana (Abi), si configura come uno strumento fondamentale per attrarre investimenti, promuovere l’innovazione e rafforzare la competitività del tessuto imprenditoriale calabrese.Il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha sottolineato come questa iniziativa si inserisca in un percorso più ampio di modernizzazione e sviluppo, volto a superare le tradizionali criticità che hanno frenato la crescita economica della regione. “Abbiamo dedicato ingenti risorse all’innovazione e alla transizione digitale – ha affermato – per incrementare la competitività aziendale sui mercati internazionali, e questa nuova misura rappresenta un tassello cruciale di questa strategia”.L’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Rosario Varì, ha dettagliato la struttura e le modalità di accesso al fondo, evidenziando come il Fri Calabria rappresenti un vero e proprio catalizzatore per la trasformazione digitale e la transizione ecologica delle imprese calabresi. L’obiettivo è quello di sostenere progetti che, in linea con la Strategia di Specializzazione Intelligente Regionale, favoriscano la creazione di valore, l’occupazione e la competitività sui mercati globali.Il fondo prevede un modello di finanziamento misto, che combina risorse pubbliche e private. Per ogni euro di investimento, la Regione Calabria contribuirà con una quota a fondo perduto pari al 30%, mentre l’imprenditore finanzierà il 10% restante. Il 60% rimanente sarà suddiviso equamente: metà sarà finanziato a condizioni agevolate grazie al supporto di Cassa Depositi e Prestiti, e l’altra metà sarà erogata a tasso di mercato dagli istituti di credito locali. Questo approccio mirato a bilanciare il rischio e a incentivare la partecipazione attiva degli operatori economici.Il Direttore di Cassa Depositi e Prestiti, Andrea Nuzzi, ha espresso l’orgoglio di partecipare a questa iniziativa, sottolineando l’importanza di strumenti finanziari a lungo termine per supportare i piani di investimento delle imprese. La partnership con la Regione Calabria dimostra l’impegno di Cdp a favorire la modernizzazione dell’ecosistema imprenditoriale del Mezzogiorno, in linea con il Piano Strategico 2025-2027.Per Maurizio Coppola, Presidente di Abi Calabria, la convenzione rappresenta una rinnovata collaborazione strategica tra banche, istituzioni e imprese, che si traduce in un concreto contributo al rilancio della crescita regionale. L’utilizzo di uno strumento nazionale, condiviso a livello regionale, evita la frammentazione delle risorse e semplifica l’accesso ai finanziamenti per le imprese, promuovendo una visione unitaria e coerente dello sviluppo economico.Il bando per l’accesso al fondo è previsto per metà luglio, mentre la presentazione delle domande inizierà a metà settembre. L’iniziativa si preannuncia come un volano significativo per l’economia calabrese, capace di generare un impatto positivo duraturo e di creare nuove opportunità di crescita per le imprese e per l’intera comunità regionale. Il Fri Calabria non è solo un fondo, ma un investimento nel futuro della Calabria.