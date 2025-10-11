Attacco al portale sanitario: pazienti sotto phishing.

Un attacco sofisticato alla sicurezza di un portale sanitario privato ha innescato una cascata di conseguenze per un numero imprecisato di utenti, esposti a ondate di phishing mirate.

L’episodio, rilevato inizialmente a Milano, solleva interrogativi significativi sulla vulnerabilità del panorama digitale della sanità e sulla protezione dei dati sensibili dei pazienti.

L’infiltrazione, probabilmente orchestrata da un gruppo criminale informatico, ha permesso ai malintenzionati di accedere a informazioni relative agli utenti del portale, compromettendo la catena di fiducia tra pazienti, medici e farmacie.

L’utilizzo del portale come punto di contatto centralizzato – per appuntamenti, prescrizioni elettroniche, gestione dei farmaci e comunicazione con i professionisti sanitari – lo rendeva un bersaglio particolarmente appetibile.

Le email fraudolente, abilmente camuffate per imitare comunicazioni ufficiali del portale o di istituzioni sanitarie, si stanno riversando nelle caselle di posta elettronica degli utenti, inducendoli a fornire dati personali e finanziari, come credenziali di accesso, coordinate bancarie o informazioni relative alle assicurazioni.

La sofisticatezza del phishing suggerisce una fase di ricognizione preliminare, con i criminali che hanno probabilmente raccolto informazioni sui pazienti e sui loro schemi di comunicazione per rendere le email più convincenti e personalizzate.

L’incidente evidenzia una problematica crescente: la digitalizzazione della sanità, pur offrendo indubbi vantaggi in termini di accessibilità e efficienza, espone i dati sanitari a rischi informatici sempre più complessi.

La natura altamente personale e sensibile delle informazioni mediche li rende un bene di inestimabile valore per i criminali, che possono sfruttarli per ricatti, furti di identità o vendita sul dark web.

La possibile estensione dell’attacco al di fuori della Lombardia solleva ulteriori preoccupazioni, suggerendo un’azione coordinata e su vasta scala.

Le autorità competenti stanno conducendo indagini per determinare la portata completa della compromissione, identificare i responsabili e adottare misure per mitigare i danni e prevenire ulteriori attacchi.

In parallelo, si raccomanda agli utenti del portale, e in generale a tutti i cittadini, di prestare la massima attenzione alle email ricevute, verificando sempre l’autenticità del mittente prima di cliccare su link o fornire informazioni personali.

La sensibilizzazione e l’educazione alla sicurezza informatica si rivelano cruciali per contrastare efficacemente le minacce cibernetiche nel settore sanitario.

L’episodio sottolinea, inoltre, la necessità di un rafforzamento delle misure di sicurezza informatica da parte di tutti gli operatori sanitari, con investimenti in tecnologie avanzate, protocolli di sicurezza robusti e formazione continua del personale.