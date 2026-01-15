Lonate Pozzolo: Rapina finita in tragedia, al vaglio la legittima difesa.

- Advertisement -

Le indagini sull’efferato episodio avvenuto a Lonate Pozzolo, Varese, dove un intruso ha perso la vita durante una rapina in un’abitazione, delineano un quadro sempre più convergente verso la legittima difesa come movente dell’azione compiuta da Jonathan Rivolta, il proprietario della casa.

La vicenda, conclusasi tragicamente ieri, sta ora al vaglio del magistrato Nadia Calcaterra, il cui compito è ricostruire minuziosamente la dinamica degli eventi e valutarne la giustificabilità giuridica.

La ricostruzione iniziale, supportata da elementi raccolti in loco e dalle prime testimonianze, suggerisce un confronto violento innescato dall’irruzione di Adamo Massa, un 37enne con precedenti penali, all’interno dell’abitazione.

Il tentativo di Massa di perpetrare la rapina ha portato a una reazione da parte di Rivolta, che si è trovato improvvisamente a dover affrontare una situazione di pericolo imminente.

L’uso della forza da parte di Rivolta, che ha provocato la morte di Massa, appare, almeno in questa fase preliminare, come un atto volto a proteggere la propria incolumità e quella dei propri cari.

La valutazione della legittima difesa, elemento cruciale per determinare la responsabilità penale di Rivolta, si basa su una complessa analisi di diversi fattori.

In primis, è necessario accertare la presenza di un’aggressione ingiusta: l’irruzione in casa con intenti rapinatori costituisce indubbiamente un’azione illegittima.

Successivamente, occorre valutare l’attualità o precendenza della minaccia: Massa, armato e determinato a compiere la rapina, rappresentava un pericolo concreto e immediato per Rivolta.

Si valuterà inoltre la proporzionalità della reazione: la difesa, per essere considerata legittima, non deve eccedere i limiti imposti dalla necessità di allontanare la minaccia.

L’uso di un coltello, come arma, innesca un dibattito che il pm dovrà affrontare con particolare attenzione, considerando il contesto di improvvisa emergenza e la potenziale percezione di pericolo da parte di Rivolta.

La vicenda solleva, inoltre, interrogativi sulla crescente pericolosità sociale e la necessità di una più efficace prevenzione della criminalità.

La presenza di un individuo con precedenti penali come Adamo Massa, coinvolto in un episodio di questa gravità, evidenzia le criticità del sistema e la sfida di garantire la sicurezza dei cittadini.

Il lavoro del pm Calcaterra sarà fondamentale per ricostruire la sequenza degli eventi, analizzare le prove disponibili, interrogare i testimoni e valutare la credibilità delle versioni.

La decisione finale, che determinerà se Jonathan Rivolta agì in stato di legittima difesa o meno, avrà un impatto significativo sulla sua vita e sulla giustizia che verrà erogata in questo tragico caso.

La comunità locale, profondamente scossa, attende con ansia gli esiti delle indagini e la verità sulla dinamica di questo drammatico episodio.