Amaro Lucano: La Pacchiana si rivela, un nuovo sguardo sul brand.

L’iconografia di Amaro Lucano, incarnata per oltre un secolo dalla figura della Pacchiana, subisce una significativa evoluzione, un atto di rottura rispettosa che mira a intercettare le nuove generazioni senza tradire l’eredità storica del brand.

La Pacchiana, custode silenziosa dell’Amaro Lucano dal 1894, abbandona il velo che la celava, proiettando uno sguardo diretto e consapevole verso il consumatore.

Questo non è un semplice restyling estetico, ma una rilettura in chiave contemporanea di un simbolo radicato nel tessuto culturale e imprenditoriale della Basilicata.

Valentina Garatti, Marketing Manager di Amaro Lucano, sottolinea l’unicità del brand: “Siamo gli unici nel panorama degli amari ad aver costantemente associato la nostra identità a una figura femminile.

Oggi, questa figura assume un significato più ampio, legato a valori di emancipazione, indipendenza e una maggiore consapevolezza sociale.

” Questa trasformazione emerge da un profondo ascolto del mercato e dalle esigenze di una clientela in continua evoluzione.

Letizia Vena, proprietaria e Senior Brand Manager, chiarisce l’approccio adottato: “Il rinnovamento dell’immagine e del linguaggio è il risultato di un’attenta analisi che ci ha portato a ridefinire la nostra comunicazione.

Volevamo conquistare nuovi segmenti di pubblico, preservando al contempo la riconoscibilità e il legame con le nostre origini.

“La storia di Amaro Lucano affonda le sue radici a Pisticci, in provincia di Matera, alla fine del XIX secolo, grazie all’iniziativa visionaria di Pasquale Vena.

Un’epoca di fermento economico e sociale che ha visto nascere un prodotto destinato a diventare un simbolo del territorio.

L’attività, inizialmente locale, ha affrontato una grave battuta d’arresto durante la Seconda Guerra Mondiale, a causa della carenza di materie prime, ma è poi ripresa con slancio, espandendosi in tutta Italia e al di là.

Oggi, il brand impiega circa sessanta persone, distribuite tra la sede di Milano, i flagship store di Pisticci e Matera, il museo aziendale “Essenza Lucano”, gli stabilimenti produttivi di Pisticci Scalo e Vico Equense, dove viene realizzata anche la Limoncetta di Sorrento.

La famiglia Vena, tuttora al timone dell’azienda, giunta alla quarta generazione, ha saputo integrare l’esperienza familiare con quella di manager e consulenti esterni, mantenendo un forte legame con il territorio e una presenza attiva nei mercati internazionali, attraverso operazioni strategiche e una crescita costante in termini di volumi e bilancio.

Questa evoluzione testimonia la capacità di un’azienda storica di reinventarsi, guardando al futuro senza dimenticare le proprie radici e i valori che la contraddistinguono.

Il restyling dell’immagine della Pacchiana, lungi dall’essere una semplice operazione di marketing, rappresenta una dichiarazione di intenti: Amaro Lucano continua a raccontare la sua storia, proiettandosi verso un pubblico sempre più ampio e consapevole.