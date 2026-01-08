Allerta meteo Toscana: venti forti, mareggiate e rischio idrogeologico

La regione Toscana si appresta ad affrontare un’ondata di maltempo che imporrà un’attenzione particolare alla sicurezza delle aree costiere e interne.

La Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha attivato un sistema di allerta a due livelli, riflettendo la complessità e la potenziale pericolosità degli eventi meteorologici previsti.

Dalle ore 12:00 di domani, venerdì 9 gennaio, un’allerta arancione sarà in vigore lungo la costa centro-settentrionale e sull’Arcipelago Toscano, segnalando un rischio significativo per le popolazioni e le infrastrutture.

Questa condizione si aggiunge a un’allerta gialla già attiva dalla mezzanotte di oggi, che manterrà la sua validità per l’intero arco della giornata, prefigurando una situazione di preallarme.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha prontamente comunicato l’evolversi della situazione attraverso i canali social, sottolineando l’importanza di una vigilanza costante e del rispetto delle indicazioni delle autorità competenti.

Il quadro meteorologico si caratterizza per un rapido e marcato incremento della forza dei venti provenienti da Libeccio e Ponente.

Si prevedono raffiche intense, localmente superiori a 80-100 km/h, con picchi che potrebbero superare temporaneamente i 100 km/h in alcune zone costiere, in particolare sull’Isola d’Elba.

L’intensità dei venti, unitamente all’innalzamento delle acque, genererà un moto ondoso elevato, con onde che potranno raggiungere altezze fino a cinque metri, esponendo a rischio le imbarcazioni e le strutture portuali.

Parallelamente, persiste un elevato rischio idrogeologico sulla Toscana centro-settentrionale, aggravato dalla previsione di precipitazioni sparse.

Queste precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio, saranno più frequenti e intense nelle province settentrionali, aumentando il rischio di frane, smottamenti e allagamenti.

L’accumulo di acqua, combinato con la forza dei venti, potrebbe mettere a dura prova la stabilità del territorio.

La combinazione di venti forti, mareggiate intense e rischio idrogeologico impone una massima prudenza.

Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari nelle aree costiere, di non sostare vicino a scogliere e argini dei fiumi, e di prestare attenzione ai bollettini informativi e alle direttive delle autorità.

La Protezione Civile invita i cittadini a rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali e a segnalare eventuali situazioni di emergenza.